Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye teknolojide hiç görmediğimiz zirveleri test ediyor, "gücüne erişemeyiz" dediğimiz ülkeleri bile geri bırakacak dev atılımlar atılıyor

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin çok büyük tehditlerle yüzleştiğini iddia ederek, "Büyük saldırılara maruz kalıyoruz. Büyük ihanetlere tanık oluyoruz. Bütün bunlara karşı olağanüstü bir duruş, olağanüstü bir direniş gösteriyoruz. Türkiye direndikçe asırlık hesaplar, planlar yerle bir oluyor. Türkiye direndikçe coğrafyanın güç haritası değişiyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bütün statüko çöküyor. Türkiye uyanınca coğrafya uyanıyor, şehirler, sokaklar, bilinç uyanıyor. Batı’nın bu coğrafyayı dizayn etme, yönetme, kontrol altında tutma, iktidar verip kaynaklarını talan etme siyaseti çöküyor." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Türkiye'nin teknolojide hiç görülmemiş zirveleri test ettiğini iddia ettiği yazısını, "Yıllardır zihinlerimizde “gücüne erişemeyiz” dediğimiz ülkeleri bile geri bırakacak dev atılımlar atılıyor.

Onlar şaşkın şaşkın izlerken Türkiye, hemen her gün yeni bir sürprizle dünyanın karşısına çıkıyor. Uzay teknolojisinden savunma alanına, sağlıktan sanayi üretimine, hizmetten toplumsal kimliğe bir büyük dalga oluşturuyor.

Bu dalganın yarının dünyasında nelere yol açacağını onların bile tahmin edebildiklerini sanmıyorum. Türkiye şaşırtmaya devam edecek ve bütün dünya buna tanık olacak!" ifadeleriyle noktaladı.

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