Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye tam yüz yıl savunmada kaldı, ama şimdi savunma yüzyılı bitti

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin Oruç Reis'i yeniden Akdeniz'e gönderdiğini belirterek, "Oruç Reis, Türkiye-Libya anlaşması çerçevesinde belirlenen alanın tamamında hareket edecek. Mısır da, Atina da buna karşı hiçbir şey yapamayacak. Bu kez, Türkiye’yi çok daha kararlı bir şekilde karşılarında bulacaklar. Meis adasından Ege’nin kuzeyine kadar her alan çatışma alanına dönüşebilir, bu kuşaktaki her ada tartışmalı hâle gelebilir. Bunu biliyorlar. Türkiye’nin kararlılığını biliyorlar." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Türkiye'yi Ege ve Akdeniz'de kıyıların sıfır noktasında boğma girişimlerinin çok ciddi karşılık bulacağını iddia ettiği yazısında, "Çünkü Türkiye, tam yüz yıl savunmada kaldı. Denizleri talan edilirken susmak zorunda kaldı. Ama şimdi: Savunma yüzyılı bitti.

Eğer, Oruç Reis’e fiziki bir müdahale olursa, Türkiye’nin faaliyetlerine fiziki bir taciz olursa, bir “kaza” olursa, sözünü ettiğim o kuşağın tamamı çatışma alanı haline gelir." ifadelerini kullandı.

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