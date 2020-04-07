Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Türkiye’nin on yıldır hazırlığını yaptığı her şey, bir 'dünya gerçeği'ne dönüşüyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, küresel sistemin çöktüğünü zımnen kabullendiğini savunduğu yazısında, parlamenter sisteme dönüş yapmak isteyenlerin, yaşanan yeni tip Koronavirüs kriziyle nasıl yüzleşebileceklerine dair fikirleri olmadığını belirterek, "Türkiye’nin “yerlilik ve millilik” tezini küçümseyenler bütün dünyanın bu yöne gittiğini görecek. Türkiye’nin on yıldır hazırlığını yaptığı her şey, bir “dünya gerçeği”ne dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, başkanlık sistemi, merkez iktidar alanını güçlendirmenin geleceğin dünyasına hazırlık olduğunu iddia ederek, "Birçok Avrupa ülkesinden çok daha donanımlıyız. Salgına karşı hazırlık da bu yüzden bu kadar planlı, soğukkanlı, rasyonel bir programla yürütülüyor. Birçok ülke panikten çözülürken Türkiye, inanılmaz bir koordinasyon yeteneği gösteriyor." diye yazdı.

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