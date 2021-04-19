Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Son zamanların en moda yalanı “128 milyar dolar nerede?” sorusu etrafında üretiliyor

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Son zamanların en moda yalanı '128 milyar dolar nerede?' sorusu etrafında üretiliyor." görüşünü savundu.

Likoğlu yazısında, "Soruyu soranların cahilliğine inansak 'Kendi hallerine bırakalım' diyeceğim ama öyle değil. Bu soruyu soranlar hesap uzmanı, üstelik İlhan Kesici’nin itirafına baktığımızda, sordukları sorunun cevabını bizden daha iyi biliyorlar. Hiç polemiğe gerek yok, kalem kalem anlatıp yorulmaya da gerek yok. Cevap vermeye değil, bu yalanı niye söylediklerine kafa yormamız gerekir. Daha önce yazdım, tekrar tekrar yazmakta-hatırlamakta ve hatta hiç unutmamakta fayda var." düşüncesini dile getirdi.

Likoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Fetullahçı Terör Örgütü’nü üst akıl yani CIA adına yöneten Enver Altaylı’nın hüküm giydiği iddianameye bir daha bakın. 2017 Ağustos’unda ABD’de Fetullahçı üst düzey alçaklarla yaptığı görüşmelerde ne diyor? Türkiye’de muhalefeti birleştirmek gerekiyor. Halkı sokağa dökmek gerekiyor. Halkı tek başına sokağa dökmek yetmez. Halkın cebine dokunmak gerekiyor. Halkın cebine dokunabilmek için ekonomik kriz gerekiyor. (Bu konuda Almanya’da bir hazırlıktan bahsediyor). Sadece Almanya yetmez, Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen paraların engellenmesi gerektiğini söylüyor.

Peki, bütün bunları söyleyen adamın özelliği ne? Bir ülkeyi darbeye hazırlama becerisine sahip. Hocası kim? Ruzi Nazar ve Duane R. Clarridge. Kim bu adamlar? CIA adına Soğuk Savaş sürecinde ABD’de saflarında yer almayan ülkelerde darbe yapan veya darbeye zemin hazırlayanlar. Enver Altaylı, yukarda sıraladığım konu başlıklarını niçin öneriyor? En iyi bildiği şeyi yapmak için, yani darbeye zemin hazırlamak için. Emekli amirallerin bildirisinden sonra büyük yalanlarla karşı karşıya olduğumuza göre, bir daha oturup düşünelim. Şeytanlar en büyük silahını çekti, gerisini siz hesap edin"