Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Ortada bir "Türk mucizesi" var, bölgedeki her ülke Türkiye'yi umut olarak görmeye başladı

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir Arap cephesi kurulduğunu iddia ettiği yazısında, "Muhammed Bin Zayed (BAE) ve Muhammed Bin Selman (Suud) üzerinden bölgenin tamamında Türkiye’ye karşı bir savaş ilan edildi. Efendilerinin, patronlarının kimler olduğu apaçık ortada. Biz onları biliyoruz.

Güya Erdoğan’ı devirip Türkiye’yi durduracaklardı. Bu amaçla 15 Temmuz’da bile yer aldılar. Bölgedeki bütün terör örgütlerini Türkiye’nin üzerine saldılar. Katar’ı işgal etmeye kalkıştılar. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da Türkiye ile savaşa tutuştular. Sudan’da darbe yaptılar. Somali’ye Türkiye ile ilişkilerini kesmesi için baskılar yaptılar. Akdeniz’de Yunanistan, Rum Yönetimi, Fransa, İsrail ve Mısır’la ortaklıklar kurdular. En son Ermenileri Azerbaycan’a saldırttılar." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, Türkiye'nin Akdeniz'den Basra'ya, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na, Arnavutluk'tan Azerbaycan'a kadar elini uzattığını belirterek, "Ortada bir “Türk Mucizesi” var. Bölgedeki her ülke, Türkiye’yi bir umut olarak görmeye başladı. Bunu dünya anladı, içeridekiler anlamadı. Artık bu ülkeyi içeriden vurmayı bırakın. 21. Yüzyıl’ı bu millet için felaket yüzyılına dönüştürmeyin.

BAE, Türkiye ile savaşında bedel ödemeye doğru hızla yaklaşıyor. Gün gelecek, S. Arabistan da Türkiye’den yardım istemek zorunda kalacak." diye yazdı.

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