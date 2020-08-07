Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Lübnan'daki patlama görüntüsü, Hiroşima'nın yıldönününe iki gün kala, biri bize bir mesaj mı veriyor?

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve en az 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin olarak, "O dehşet patlama görüntüsü. O mantar bulutu… Hem de Hiroşima’nın yıldönümüne (6 Ağustos 1945) iki gün kala, 75 yıl sonra, dünyanın benzer bir görüntüyü tekrar izlemek zorunda bırakılması.

Nükleer gücü olan İsrail, ya da bir başka güç, Arap/İslam dünyasına bir mikro nükleer saldırı görüntüsü mü izletti? “Ayağınızı denk alın” mı dendi? Bir hafıza şoku mu sahnelendi. “ABD Japonya’yı nasıl iki nükleer bomba ile teslim almışsa ben de sizi böyle teslim alırım” iması mı bu?" diye yazdı.

İbrahim Karagül, Lübnan'daki patlamaya ilişkin gerçeklerin zamanla anlaşılacağını vurguladığı yazısında, "Beyrut’taki patlama, yeni şeyler öğretiyor: Artık limanlar, havaalanları, lojistik merkezleri, depolar, tahıl stokları, tarım bölgeleri, sivil hayat için stratejik alanlar hedef alınabilir.

Ülkeler, milletler, toplumlar açlıkla cezalandırılabilir. Savaş ya da saldırılar, askeri alandan sivil alanlara kayabilir, yaşam alanları yıkıma uğratılıp milletler çökertilebilir. Her şey yeniden başlıyor. Yeni doğrular, yeni yanlışlar, yeni alışkanlıklar, yeni hesaplaşma şekilleri gibi." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...