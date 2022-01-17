Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu'ndan HDP'ye: Çözüm sürecini baltalamaya çalışanlar, yeniden şiddet sarmalına dönülmesinden keyif almaya başladılar

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, HDP'den "Meclis'te 18 Semra Güzel var" manşetlerine gelen eleştirilere yanıt verdi. Likoğlu "Çözüm süreci döneminde silahlar susar, çocuklar ailelerine döner endişesiyle süreci baltalamaya çalışanlar, yeniden şiddet sarmalına dönülmesinden keyif almaya başladılar" dedi.

Likoğlu, “Yeni Şafak milletin vicdanı, Türkiyenin hür ve gür sesidir” başlıklı bugünkü yazısında isim vermeden HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un gazetelerine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Yeni Şafak’ın çözüm sürecine en büyük desteği veren yayın kuruluşlarının başında yer aldığını yazan Likoğlu, şöyle devam etti:

“Küresel emperyalistlerin oyuncağı olanlar, Kürt çocuklarını parti merkezlerinde kandırıp dağa götürenler, yine küresel efendilerinin talimatıyla yeniden silah ve şiddete sarıldılar. Çözüm Süreci döneminde silahlar susar, çocuklar ailelerine döner endişesiyle süreci baltalamaya çalışanlar, yeniden şiddet sarmalına dönülmesinden keyif almaya başladılar.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantıları son zamanlarda yaptığımız yayıncılıktan duydukları rahatsızlığı Meclis kürsülerinde hakaretamiz ifadelerle dile getiriyorlar. Onlar kendilerine yakışanı söyleyedursunlar, Yeni Şafak olarak milletimizi bilgilendirmeye, ihanet merkezlerinin maskelerini indirmeye devam edeceğiz.”

HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Yeni Şafak gazetesinin masası istihbarat ve emniyettir

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeni Şafak’ın HDP'li 18 milletvekilinin şahsı ve aileleri ile ilgili yaptığı haberin ardından Meclis Genel Kurulu’nda gazete ile ilgili şunları söylemişti:

“Gazete demeyeceğim, gazete demeye dilim varmıyor, bir paçavra- bugün, benim de aralarında bulunduğum, bizim 17 milletvekilimizle ilgili bir manşet atmış. Bu manşetleri Tahir Elçi cinayetinden, Hrant Dink cinayetinden, Bahçelievler'e yönelik saldırıdan, Deniz Poyraz'ın katlinden gayet iyi biliyoruz. Tabii, 31 Mart seçimlerinden sonra musluğu kesilen ‘Yeni Şafak’ isimli, gazetemsi paçavranın HDP'ye saldırarak kendini var etmeye çalıştığını gayet biliyoruz. Bu zihniyetle hiçbir yere varamadık, varamayız; bu zihniyet hiç kimseye kazandıramaz; bu zihniyet sadece kaybettirir. Açıkçası, Yeni Şafak gazetesinin masası istihbarat ve emniyettir artık çünkü ‘Kimin yakını örgütte?’ diye haber yapmış ve vekilleri açlıktan hedef göstermiş.”

Oluç'tan: Bu karanlık bir hedef gösterme faaliyeti

HDP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Saruhan Oluç ise Yeni Şafak’ın attığı manşetin gazetecilik faaliyeti ve basın ahlakına uygun olmadığını belirterek "O paçavra bugünkü sayısında 18 vekilimizi hedef gösterdi. Gazetecilik, basın ahlakı, siyasi ahlak, insani ahlakın hepsi yerle bir. Bu bir operasyon faaliyeti. Karanlık bir hedef gösterme faaliyeti. Biliyoruz. Bakın Hrant Dink, Tahir Elçi böyle katledildi. Milletvekillerimizin herhangi birinin başına gelecek her türlü olumsuzluğun sorumluluğu Yenişafak yazı işlerinde, yönetiminde ve Yenişafak'ın arkasındaki ailededir" demişti.

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