Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Küresel güç haritasını belirleyen ülkeler Türkiye'nin jeopolitik aklını büyük şaşkınlıkla izliyor

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin jeopolitik aklının yüz yıl sonra harekete geçtiğini, o jeopolitik aklın Irak, Suriye, Doğu Akdeniz ve Ege'nin ardından Güney Kafkasya'da görüldüğünü belirterek, "Sadece biz görmüyoruz, bütün dünya görüyor. Dünya sisteminin merkez aktörleri, yüzyıllardır küresel güç haritasını belirleyen ülkeler görüyor ve büyük bir şaşkınlıkla izliyor.

Bizler bu yükselişi coşkuyla besliyoruz. Daha düne kadar; Avrupa’nın, ABD’nin “cephesi” olarak tanımlanan, onların vesayetinde tutulan, 28 Şubat’ta İsrail’in peşine eklenen, dört yıl önce bir çokuluslu müdahale ile çökertilmek istenen Türkiye’nin; bugün coğrafyanın en geniş sınırlarında güç inşa etmesine, inisiyatif almasına, 20. yüzyılın başlarında kurulan statükoyu parçalamasına tanık oluyoruz." diye yazdı.

Türkiye'nin Anadolu'da başlattığı güçlü siyasi dalgayı bütün coğrafyaya yaydığını iddia eden İbrahim Karagül, "Türkiye’deki bu jeopolitik aklı şimdi Güney Kafkasya’da. Azerbaycan’la birleşti ve şaşırtıcı bir enerji oluşturdu. Bu, Kafkaslar’da yeni bir güç alanının açılması demek. Ve bu güç, Sovyetler’den sonra bölgede ikinci kez denklem değişikliği demek. Azerbaycan-Ermenistan savaşı, cephe dışında dünyaya, bize olağanüstü şeyler anlatıyor. Azerbaycan’ın, topraklarını işgalden kurtarma dışında hiçbir seçeneği yok. İşgalin patronları bile masada hiçbir şey kazanamayacağını biliyor. Asla geri adım atılmamalı. Yoksa Azerbaycan otuz yıl daha kaybedecek. Türkiye yıldızlaştı. Şimdi Azerbaycan yükseliyor." ifadelerini kullandı.

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