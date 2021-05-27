Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'nden İslamofobi yorumu: Çizgi filmler en tehlikelisi

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, islam karşıtlığının çocuklara teknoloji ile kodlandığını savunarak,“Çizgi filmlere baktığımız zaman, en tehlikelilerine odaklandığımızda çocuklarımızın zihinlerinin kodlandığı aşamada karşılaştıkları bir durum. Bu açıdan baktığımız zaman çizgi filmler en tehlikelisidir" dedi.

Yeni Şafak'tan Muhammed Kurtar'ın haberine göre; Birinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda konuşan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu,"islam karşıtlığının çocuklara teknolojiyle kodlandığını ve medyanın çok tehlikeli bir alan olduğunu" öne sürdü.

Likoğlu şöyle konuştu:

“Çizgi filmlere baktığımız zaman, en tehlikelilerine odaklandığımızda çocuklarımızın zihinlerinin kodlandığı aşamada karşılaştıkları bir durum. Bu açıdan baktığımız zaman çizgi filmler en tehlikelisidir. Geldiğimiz dönemde hepimizin çocuğunun elinde mutlaka akıllı bir cihaz var. Annesinin, babasının cep telefonunu ya da tableti elinde oluyor. Çocuklarımızın ve bu akıllı cihazlardaki oyunlara baktığımız zaman da aynı şekilde İslam karşıtlığını görüyoruz. Oyunlardaki kötü karakterler de Müslüman. Dolayısı ile İslam karşıtlığı konusunda medya çok tehlikeli bir alan.”