Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: 'Erdoğan'ı devir, Türkiye'yi durdur' projesi başlatıldı, bu plan için içeride siyasi ittifaklar kuruldu

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vereceği müjdenin bütün ülkede heyecan dalgası uyandırdığını belirterek, "Türkiye zaten oyunun kurallarını değiştiriyordu.



Bu yönüyle dünyanın en dinamik ülkesi haline gelmişti. Yüzyılların hesaplarını ve iddialarını bugüne çağırmış, kendi geleceğini yeniden tanımlamış, coğrafya algısını, güç algısını kökten değiştirmiş, ekonomik alanda milli seferberlik başlatmış, 21. yüzyılın küresel güç denkleminde ana aktörlerden biri haline gelmişti. Aslında bunların hepsi birer “müjde”ydi. Hepsi, bu ülkeye yeni bir yol çizmiş, yeni bir yükseliş başlatmış, tarih dönüştürücü adımlardı." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selçuklu-Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti devletler sürekliliğinde yeni bir dönem başlattığını iddia ettiği yazısında, "Bütün siyasi kimliklerin üstünde yeni bir siyasi kimlik, bir “Türkiye Ekseni” kuruluyordu. Bu eksen coğrafya biçimlendirici, tarih yapıcı siyasi dalgaydı. Durdurulmalıydı, kontrol altına alınmalıydı. “Erdoğan’ı devir, Türkiye’yi durdur”.. Dışarıda ve içeride bu amaçla cepheler kuruldu.

Bu plan için Akdeniz’de cephe kuruldu (BAE-İsrail-Suud ekseni). Bu plan için Irak ve Suriye’de PKK, YPG ve DEAŞ Türkiye’nin üzerine salındı. Bu plan için 15 Temmuz’da FETÖ üzerinden darbeye, işgale girişildi. Bu plan için Akdeniz ve Ege’de Fransa ve Yunanistan öncülüğünde savaş mevzileri oluşturuldu. Bu plan için içeride siyasi ittifaklar kuruldu." ifadelerini kullandı.

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