Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Dünya 2023'te olağanüstü bir güce tanık olacak, Türkiye küresel güç haritasını derinden sarsacak

Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz keşfinin sadece başlangıç olduğunu belirterek, "Çok yakın bir gelecekte ardı ardına yeni müjdeler, sürprizler duyacağız. Bugün 320 milyar metreküp olan o gaz rezervleri trilyon metreküplere çıkacak. Doğal gazın yanında petrol sondajlarından da benzer haberler alacağız." diye yazdı.

Dünyanın merkez güçlerinin erirken, Türkiye'nin güçlendiğini iddia eden İbrahim Karagül, "Bu ülkeyi seven herkes şunu bilmeli ki; Dünya 2023’te olağanüstü bir güce tanık olacak. Türkiye; bölgesel ve küresel güç haritasını derinden sarsacak.

Selçuklu’dan sonra, Osmanlı’nın kuruluşundan sonra, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yeni ve çok zinde bir güç dünya siyaset alanının, küresel ekonomik alanın ana paydaşlarından biri olacak ve o Türkiye." ifadelerini kullandı.

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