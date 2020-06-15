Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Batı için tarihin sonu gelmiştir, Türkiye'nin yeni yükseliş çağı başladı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD'de yaşanan protestoları ve olayları değerlendirdiği yazısında, "Ama yüzyıllar sonra ilk kez Batı karşısında büyük güç yükselişleri var. Trmup’ın; Almanya’dan asker çekmesi, Irak’tan çekilme, Afganistan ve Güney Kore’den asker çekme kararları, “Artık sonsuz savaşlar dönemi bitti, dünyanın jandarması değiliz” açıklaması, ABD için bir başka korkunun işareti.

O da içeriden çözülmedir. Atlantik Ekseni bir daha dünyanın hâkimi olamayacak. ABD ve Avrupa’nın gerilemesine, Türkiye, Çin, Hindistan, Almanya, Rusya gibi ülkelerin yükselişine tanık olacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, ABD ve Avrupa'nın daha çok iç krizler ve sorunlar yaşayacağını savunarak, "Batı için tarihin sonu gelmiştir. Güç ekseni yüzyıllar sonra ilk kez kırılmıştır.

Son olarak çok cesur bir söz edeyim: Batı’nın sonunu ABD getirecektir.

“Türkiye’nin yeni yükseliş çağı başladı” derken, “Buna cephe alan kaybeder” derken, artık “Türkiye durdurulamaz” derken, bu derin değişim haritasına bakarak bir şeyleri anlatmaya çalışıyordum.

Batı’nın yüz yılları tükenirken Türkiye yüzyılı başlıyor!" diye yazdı.

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