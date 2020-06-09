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Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: Batı düzeni için tarihin sonu geldi; zenginlikte, teknolojide, askeri güçte ulaşılmaz değiller

09 Haziran 2020 07:50

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, gelişmiş ülke-gelişmemiş ülke, Batı ve Doğu güç dengesi gibi ayrımların altüst olacağını iddia ettiği yazısında, "Batı düzeni için tarihin sonu geldi. Artık teknolojide ulaşılamaz değiller. Artık zenginlikte ulaşılamaz değiller. Artık askeri güçte ulaşılamaz değiller. Artık uzay araştırmalarında, hiçbir şeyde ulaşılamaz değiller.

Öyleyse herkes bu yeni duruma hazırlanacak. Öyleyse Türkiye de hazırlanacak. Zaten bunu yapmaya çalışıyor. Dışarıdan ve içeriden bütün engellemelere rağmen buna çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ilk kez merkezi güç ülke olarak öne çıktığını iddia eden İbrahim Karagül, 2023 hesabının gerçek olduğunu belirterek, "Ortadoğu’da, Türkiye’nin yükselişini, ABD ve Avrupa bağımlılığı ile ayakta duran ülkelerin zayıflamasını göreceğiz. Türkiye’ye coğrafya karakterli çok ciddi çıkış, yükseliş alanları açılacak. Türkiye hem Batı’da, hem Doğu’da hem de kendi jeopolitik haritasında olağanüstü bir güç inşası imkânı bulacak" diye yazdı.

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