Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni: ABD ve İsrail'in Körfez ülkelerinden oluşturduğu eksen, Türkiye'yi durdurma planı

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, ABD ve İsrail'in, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Körfez ülkelerinden bir eksen oluşturduğu belirterek, "Onlara; “İran sizi tehdit ediyor. Ortak cephe kurun. Biz sizi koruyacağız” dediler. Görünüşe göre Şii yayılmasına karşı Sünni eksen kuruluyordu!

Daha o zaman bu eksenin asıl hedefinin Türkiye olacağını çok yazdım. Mesele İran değil, mesele “Türkiye’yi durdurma” planıydı. Bu da Batı’nın hesaplarını içeriyordu. Türklerin tarihe dönüşünü engellemeye çalışıyorlardı. Şimdi işte bunun için Arap rejimlerini sahaya sürüyorlar." diye yazdı.

İbrahim Karagül, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in Türkiye ile savaştığını iddia ederek, "Artık Türkiye, BAE ile ilişkilerini “savaş hukuku”na göre tanzim etmeli. Libya’da, Suriye’de, Irak’ın kuzeyinde bu ülkenin fitnelerine dur demek yetmez. Muhammed bin Zayed’in “canını acıtacak” bir şey yapılmalı.Kimse Ege’de, Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de, Irak’ın kuzeyindeki cepheleri içeriye taşımaya kalkışmasın. Çok ağır bir bedel öder. Tarihe, coğrafyaya, çöken ve yükselen güçlere dikkatli bakın! Sirte’yi de alırız. Konuştuklarıyla ortada kalırlar!" ifadelerini kullandı.

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