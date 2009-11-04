Yeni Şafak gazetesinin sahibinin evine baskın

Jandarma, Yeni Şafak Gazetesi sahibinin Üsküdar'daki evinde arama yaptı

YENİ Şafak Gazetesi sahibi Ahmet Albayrak, Bursa'nın Karacabey İlçesi'ndeki kum yolsuzluğu operasyonuyla ilgili, bu sabah jandarma tarafından Üsküdar'daki evinde yapılan aramanın ardından Bursa'ya götürüldü.



Bursa Jandarma Komutanlığı'ndan gelen ekip, Üsküdar Altunizade'deki Hilal Konutları'nda bulunan Ahmet Albayrak'ın evinde arama yaptı. Ahmet Albayrak arama sonrasında jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere Bursa'ya götürülürken kendisine avukatı da eşlik etti.



Bursa İl Özel İdaresi'nde kum ocaklarına rüşvet karşılığı usulsüz ruhsat verildiği iddiasıyla bir süre önce 7 kişi jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Bunlardan adliyeye çıkarılan Gelirler Müdürü F.A. ile kum ocağı sahibi ve Ahmet Albayrak'ın ortağı olduğu öne sürülen R.A. tutuklanırken, 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Ahmet Albayrak'ın bu olayla ilgili Bursa'ya götürüldüğü öne sürüldü.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni Şafak Gazetesi sahibi Ahmet Albayrak'ın jandarma tarafından evinin arandığı olayın, Bursa’da devam eden İl Özel İdaresi’nde kum ocaklarına rüşvetle usulsüz olarak ruhsat verilmesi operasyonuyla ilgili olduğu ileri sürüldü. Geçen aylarda başlatılan operasyonun son bölümünde, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl Özel İdaresi Çevre Sağlığı Daire Başkanı Yaşar Dursunay, İl Özel İdaresi Ruhsat Şube Müdürü Aslıhan Sevil, iki mühendis ve Ahmet Albayrak'ın ortağı olduğu ileri sürülen müteahhit R.A.'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi jandarma tarafından gözaltına aldı. Zanlıların sorgulamalarından sonra adliyeye çıkartılması bekleniyor.

Rüşvet operasyonun kapsamında geçen haziran ayında gözaltına alınan ve daha sonra mahkeme tarafından serbest bırakılan İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ayla Yenidünya’nın, Devlet Bakanı Faruk Çelik’in akrabası olduğu belirtildi.