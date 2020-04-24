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Medya

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Salgın sonrası Türkiye'nin geleceğin kurucuları arasında olmasını izleyeceksiniz

24 Nisan 2020 08:31

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında dünyada güç kaymaları yaşanacağını iddia ettiği yazısında, "Bir ülkenin yıldızlaşmasını, geleceğin kurucuları arasında olmasını izleyeceksiniz. Bir Türkiye mucizesi göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Karagül, içerideki 'kötülük' söylemlerinin kimseyi kör etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'yi çok iyi takip edin, dikkatli izleyin" diye yazdı.

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