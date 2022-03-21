Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Likoğlu: Ben de Suriyelilerin gitmesini istiyorum

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, bugünkü yazısında eski Başbakan Tansu Çiller’in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 28 Şubat ile ilgili çıkışının birilerini çok fena rahatsız ettiğini yazdı. Çiller’in bu çıkışını “Yeni bir parti kurup, Cumhur İttifakı’nı destekleyecek” şeklinde yoranlar olduğunu belirten Likoğlu, “Tansu Çiller yeni parti kurar mı, kurarsa başarılı olur mu, yeni partiye ihtiyaç var mı? Bütün bu soruların cevabını şimdiden bilmek mümkün değil. Ama bildiğim bir şey var: Tansu Çiller’in 1996’da Necmettin Erbakan ile hükümet kurmasını hâlâ sindiremeyenler var” dedi.

Likoğlu, Çiller’in sevilmemesinin bir nedeninin de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tayyip Erdoğan’a verdiği destek olduğunu yazdı.

Likoğlu, AKP ve MHP tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulan yeni seçim yasası teklifine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Teklifin bence en dikkat çekici maddesi milletvekili transferlerinin işlevsiz hale getirilmesidir. Teklife göre, kiralık vekillerle hiçbir siyasi oluşuma avantaj sağlanamayacak. Hatırlanacağı üzere, İYİ Parti’nin seçime girme yeterliliği var mı yok mu diye tartışıldığı bir dönemde, CHP’den 20 milletvekili kiralanarak, bu tartışmalara son verilmişti. Yeni düzenleme yasalaşırsa milletvekili transferi artık kimseye siyasi bir avantaj sağlamayacak.”

Likoğlu, yazısında Metropoll Araştırma'nın sığınmacılarla ilgili anketinin sonuçlarına da değindi. Metropoll Araştırma'nın anketin sonuçlarını açıklarken çok önemli bir çarpıtmaya imza attığını öne süren Likoğlu şöyle devam etti:

“Türk halkının yüzde 81’i Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesini istiyormuş.

İlginç olan “Suriyeliler geri gitsin” diyenlerin siyasi eğilimine bakınca AK Parti'lilerin yüzde 83’ü Suriyelilerin gitmesini istiyormuş. Ben de Suriyelilerin gitmesini istiyorum, ama bazı faşistlerin isteği ile benim isteğim arasında dağlar kadar fark var.

Ben Suriyelilerin sadece Halep’e, İdlib’e dönmesini istemiyorum. Suriyeliler asıl Şam’a dönmeli hatta İsrail işgali altındaki Golan’a da gitmeli. İnşallah o günleri de göreceğiz. Tıpkı Medine’deki muhacirlerin Mekke’ye kendi evlerine döndükleri gibi…”

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TIKLAYIN- Metropoll: Halkın yüzde 82'si, AKP seçmeninin yüzde 85'i Suriyelilerin geri dönmesini istiyor