Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Koronavirüs sonrası yeni uluslar sahneye çıkabilir

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tarihi değişikliklerin de olabileceği kaydederek, "Milletler yer değiştirebilir, yeni uluslar sahneye çıkabilir" düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Coğrafi keşiflerden sonra, sömürgeciliğin başlangıcından bu yana ilk kez dünyada böyle bir güç kayması, güç boşalması, güç tükenmesi yaşanıyor. Ülkeler yer değiştirebilir. Milletler yer değiştirebilir. Çok büyük nüfus hareketleri olabilir. Merkez iktidar alanı, devletin koordinasyon alanı güçlü olmayan ülkeler dağılabilir." görüşünü savundu.

Karagül, "Batı Doğu’ya, Doğu Batı’ya dönebilir. Kuzey Güney’e, Güney Kuzey’e dönüşebilir. Dünyayı yöneten uluslar çöküp yeni uluslar sahneye çıkabilir. Devlet algısı, vatan algısı değişebilir. Siyasi dil, siyasi örgütlenme biçimleri değişebilir. Batı’nın ürettiği, dünyaya dayattığı, küresel bir söylem ve düzen haline gelen her şeyin sonu geliyor sanki. Batı’nın “merkez olma” gücü daha şimdiden yok olmuş durumda. Değer yargıları kökten değişebilir. Çılgınca ideolojiler ortaya çıkabilir. İktidar kavramı yeniden tanımlanabilir." ifadesini kullandı.

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