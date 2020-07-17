Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Azerbaycan savunması, vatan savunmasıdır

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin, "Azerbaycan savunması, vatan savunmasıdır" düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Türkiye, nefes aldıkça Azerbaycan yalnız bırakılmayacaktır. Tovuz’daki saldırı, sadece Azerbaycan’a değil, Türkiye’ye de yapılmıştır. Türkiye-Azerbaycan savunma ortaklığı, bu gerçek üzerinden yürütülecektir. Azerbaycan savunması, vatan savunmasıdır. Siyasi kimliğimiz ve bilincimiz budur. Jeopolitik aklımız da, savunma stratejilerimiz de böyledir. Unutmayın, bizim için vatan çok geniş bir kavramdır! 'Tarih döndü' derken basit bir hamaset yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

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