Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: 'Arap Bloku'nu Türkiye ile savaşa sokmak isteyen var

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Arap Bloku ile Türkiye'yi savaşa sokmak isteyenlerin olduğunu ileri sürdü.

Karagül, "Hani Arap Bloku İran’a karşı kurulmuştu? Hani S. Arabistan ve Körfez ülkeleri İran’a karşı savunma hazırlıkları yapıyordu? Hani ABD ve İsrail, 'İran Arap topraklarını istila edecek' diye bazı Arap ülkelerini korkutup istedikleri gibi harekete geçiriyordu? “İran tehdidi var” diye yüz milyarlarca dolar silah alıyorlar, bunları kime karşı kullanacaklar? Türkiye’ye karşı mı? Evet, maalesef öyle" düşüncesini dile getirdi.

Karagül, "Bir zamanlar Arap dünyası İsrail’e karşı seferberken şimdi Arap rejimlerini Türkiye’ye karşı seferber eden iradeye çok dikkat edilmeli. Şimdi bazı Arap ülkelerinin düşman ilan ettikleri İran’la birlikte Türkiye’ye karşı Libya’da beraber hareket ediyor oluşuna dikkat edilmeli." görüşünü savundu.

Karagül yazısında şunları kaydetti:

Körfez dalgası: Libya’dan sonra, Tunus, Cezayir ve Fas karışacak.

Mesele sadece Libya değil. Arap dünyası ikinci kez tanzim ediliyor. BAE’li Muhammed bin Zayed ve Suudi Muhammed bin Selman üzerinden yeni bir vesayet statükosu oluşturuluyor.

Bu ülkeler üzerinden bütün bölge yeniden dizayn ediliyor. Arap rejimleri kurulduktan sonra ikinci kez yeniden biçimlendiriliyor. Körfez ülkeleri üzerinden Sudan’da darbe yaptırılıyor. Libya’dan sonra Tunus’u işgal etmek ya da karıştırmak, ardından Cezayir ve Fas’a yönelmek istiyorlar.

Tunus, Cezayir ve Fas, Libya’dan sonra Körfez üzerinden gelen işgalci dalgaların kendilerine yöneleceğini, kendilerini bile koruyamayan Basra Körfezi ülkelerinin Arap dünyasını biçimlendirmek isteyeceğini, bunun yeni tür bir işgalci dalga olduğunu bilmeli. Bu yüzden savunma hatlarını şimdiden Libya’da kurmalı.

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