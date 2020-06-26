Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni: Akdeniz'de Türkiye'siz hiçbir hesabın yapılamayacağı bir kez daha tescil edildi

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Türkiye'nin kendisini Akdeniz'de durdurmaya çalışanlara en doğru cevabı Libya'dan verdiğini belirterek, "Türkiye’yle karşı önce Hafter’e oynadılar. Olmadı, Akile Salih’e oynadılar. Olmadı, Sisi’ye oynadılar. Olmadı, NATO’yu harekete geçirmeye kalktılar. Olmadı. Türkiye karşısına bir Arap Bloku çıkarmaya kalktılar. Olmadı, Arap Birliği’ni toplantıya çağırdılar.

Hiçbiri olmadı, hiçbiri de olamayacak. Fransa da gelse olmayacak, Rusya da gelse olmayacak. Türkiye en büyük savunma hattını Libya’da kuracak, bu ülkenin bölünmesine, paramparça edilmesine izin vermeyecek." diye yazdı.

İbrahim Karagül, Akdeniz'in asıl gücünün Türkiye olduğunun ortaya çıktığını iddia ettiği yazısında, "Türkiye’siz hiçbir hesabın yapılamayacağı bir kez daha tescil edildi. İsrail, Mısır, Rum Yönetimi, Yunanistan ve daha birçok ülke, “Türkiye’ye rağmen” hiçbir şey yapamayacaktı.

Akdeniz’de, Ege Adaları çevresinde gözdağı vermeler, tatbikatlar da boşa gidecekti. Atina’yı cesaretlendirip Türkiye’nin üzerine saldırtmalardan çıkacak tek sonuç Yunanistan’ın zararı olacaktı.

Onlar Türkiye’yi çevrelemeye, durdurmaya çalıştıkça Türkiye çok daha uzağa gitti. Savunma hatlarını oralarda kurdu. Bu, Irak’ta böyle oldu. Suriye’de böyle oldu, Akdeniz’de böyle oluyor. Yarın Ege Denizi’nde de böyle olacak." ifadelerini kullandı.

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