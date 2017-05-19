Yeni Şafak: Fırat Kalkanı'yla temizlenen bölgelerdeki nüfus yaklaşık 1 milyon

Suriye’de Fırat Kalkanı harekâtıyla temizlenen bölgelerde nüfusun 1 milyona yaklaştığı iddia edildi. Bu sayının 200 bininin Cerablus’ta yaşadığı ileri sürüldü. TSK’nın Özgür Suriye Ordusu’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri harekâtla terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde ilk olarak asayişin sağlanması için polis gücü oluşturuldu. Bölgede görev yapan 500'e yakın polisin 600’er lira maaş aldığı öğrenildi.

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Yeni Şafak gazetesinden Cihan Arpacık'ın haberi şöyle:

24 Ağustos 2016’da başlayarak 7 ay boyunca devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terör unsurlarından temizlenen bölgelerde hayat normale dönmeye başladı. Azez-Cerablus ve Bab üçgeninde kontrol altında tutulan bölgelerde sivil yaşamın yeniden ikamesi için yürütülen yoğun projelerle halk normal yaşamına dönmeye başladı. TSK’nın Özgür Suriye Ordusu’yla ortaklaşa gerçekleştirdiği askeri harekâtla terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde ilk olarak asayişin sağlanması için polis gücü oluşturuldu. Şu an 500’e yakın polisin görev aldığı bölgede polisler 600’er TL maaş alıyor.

İhtiyaçlar karşılanıyor

Asayişin ardından öncelikli önem verilen diğer alan ise adalet. Türkiye Adalet Bakanlığı’nın koordinesinde bölgeye Suriyeli hukukçulardan hakim-savcı atanmıştı.Cerablus’ta 7 hukukçu görevlendirildi. Bu personele biner TL maaş ödeniyor. 600’ü aşkın öğretmen de MEB’in düzenlediği seminerin ardından bölgedeki okullarda istihdam edildi. Öğretmenlere kişi başı 500 TL ödenirken, gönüllü öğretmenlerin görev yaptığı köylerin de kısa zamanda bu projeye dahil edileceği ifade ediliyor. Kırsal alanda bir süredir başgösteren elektrik ve su ihtiyacı da kısa zamanda karşılanacak.

Sayı milyona yaklaştı

Bölgede en fazla açık ise sağlık alanında yaşanıyor. Yaklaşık 20 doktorun bulunduğu Cerablus’ta doktorların aldığı maaş 600 TL. Türkiye Diyanet Vakfı da bölgenin din hizmetlerini koordine ediyor. Vakıf, Azez’de sınır kapısına yakın bir noktada ofis açtı. Fırat Kalkanı’yla temizlenen bölgelerdeki nüfus sayısı bugünlerde 1 milyona yaklaşmış durumda. Bu sayının 200 binden fazlası sadece Cerablus’ta yaşıyor. Cerablus’taki nüfusun 50 bine yakınını güvenli bölgeye kaçan göçmenler oluşturuyor.