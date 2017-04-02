Yeni Şafak: FETÖ'cüler 16 Nisan öncesi toplu isyan çıkararak cezaevlerinden kaçmayı planlıyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, darbe girişimi sonrası 'FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklananların cezaevlerinde isyan çıkarmayı hedeflediğini iddia eti. "FETÖ'cülerin 25 Şubat ve 23 Mart’ta iki farklı plan hazırladığını ve başarısız olduğunu" ileri süren gazete "FETÖ’cülerin son olarak 16 Nisan öncesi toplu isyan çıkararak, cezaevlerinden kaçmayı planladığını" öne sürdü.

Çetiner Çetin'in Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (2 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan 'Cezaevinde kalkışma hazırlığı' başlıklı haberi şöyle:

Cezaevlerinde kalan FETÖ’cülerle ilgili yapılan istihbari değerlendirmelerde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Raporda, FETÖ’den tutuklu/hükümlülerin cezaevlerinde 16 Nisan referandumu öncesi isyan çıkaracağı, bu yolla da iç kargaşa yaratılmasının amaçlandığı belirtiliyor. Cezaevlerindeki FETÖ’cülerin kaçış planlarının deşifre olmasının ardından yeni bulgulara ulaşıldı. Yapılan istihbari değerlendirmeler sonucunda cezaevlerindeki FETÖ’cülerin yeni planları ortaya çıktı. Raporlarda, tutukluların toplu şekilde hastaneye gitmeye çalıştığı, ulaşımda kullanılan ring araçlarında ve revirlerde rahatlıkla birbirleri ile sohbet ettikleri ve bilgi alışverişinde bulundukları belirtildi.

Kemerde not pusulaları

FETÖ’cülerin sürekli serbest kalma planları yaptıkları ortaya çıktı. Hep bir hazırlık içerisinde olan FETÖ’cülerin, yeni gelen tutuklulara karşı temkinli davrandıkları, kemerlerinde ve üstlerinde not pusulaları taşıdıkları, mektup içeriklerinde 25 Şubat günü serbest kalmayı planladıklarını anlattıkları belirlendi. Ancak FETÖ’cülerin bu planı gerçekleşmedi.

Toplu sloganla haberleşme!

Bu tarihten sonra bu kez 23 Mart 2017 günü saat 21.00-21.30 arasında isyan, toplu slogan gibi eylemler yapmayı planlayan FETÖ’cü teröristlerin, koğuşlarda her bir tutuklunun 9 veya 11 kez fetih duasını okudukları ve koğuşlardaki tüm tutuklulara okumaları için teşvikte bulundukları belirlendi. İstihbarat raporlarına göre, FETÖ’cüler şimdi de cezaevlerinde isyan planları yapıyor. 16 Nisan referandumu öncesinde örgütün ceza infaz kurumlarında isyan ve benzeri olaylarla kurumları işlemez hale getirecekleri veya cezaevlerindeki örgüt mensuplarının referandumdan önce dışarı çıkacakları gibi bir beklenti içinde oldukları belirlendi.

Yeni ByLock kullanıyorlar

Raporlarda, dışarıdaki FETÖ’cüleri inceleme sonucunda yapılan tespitler de yer aldı. Cezaevi dışındaki kripto örgüt mensuplarının facebook görünümlü bylock benzeri bir program kullanmaya başladıkları, Ocak ve Şubat ayları içerisinde Ankara Çukurambar’da bir iş yerinde toplantı yaptıkları belirlendi. Bu toplantılarda, FETÖ’cülerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptıkları katliamı yetersiz buldukları, halkın ölmeye niyetli olduğu ancak kendilerinin öldürmeye niyetli olmadıklarını söyledikleri belirlendi. Bu sözler de “daha kanlı bir girişim hazırlığı” olarak algılandı.

‘Hayır’ çıkarsa serbest kalırız

FETÖ üyelerinin, kendi aralarındaki yaptıkları değerlendirme ve hesaplara göre 24 Mart 2017 tarihinde harekete geçecekleri, referendum öncesi oluşacak sandık eğilimine göre en geç 10 Nisan 2017 tarihinde harekete geçerek iç kargaşa çıkartmaya çalışacakları tespit edildi. FETÖ’cülerin, Referandumda sandıktan “hayır” oyu çıkmasının kendileri lehine olduğunu değerlendirdikleri ve bu süreçten sonra kendilerinin serbest kalacakları beklentisinde oldukları belirlendi. Bu durumda da dış destek yoluyla serbest kalmak için baskı uygulama planı saptandı.