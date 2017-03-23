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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yeni Şafak: FETÖ'cüler 15 Temmuz'da 6 tane F-16'yı gasp etmiş

"Kaçırdıkları F-16'ları Akıncı Üssü'ne indirmişler"

23 Mart 2017 12:37

Yeni Şafak gazetesi, darbe gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden 8 şüphelinin, 6 adet F-16 savaş uçağını gasp ettiğini iddia etti. Ankara'daki alçak uçuşlarda kullandıkları bu uçakları daha sonra cuntacıların karargâhı olduğu söylenen Akıncı Hava Üssü'ne indirdikleri ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2. Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre iddianamede, darbe girişimi sırasında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden 8 şüphelinin 6 adet F-16 savaş uçağını gasp ettikleri, Ankara'daki alçak uçuşlarda kullandıkları, bu uçakları daha sonra darbecilerin karargâhı niteliğinde olan Akıncı Hava Üssü'ne indirdikleri belirtildi.


200 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Darbeye teşebbüs girişimiyle ilgili yaklaşık 200 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alındığına yer verilen iddianamede, bu kapsamda tutuklanan şüpheliler Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve Erdem Erdoğan'ın Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden uçak kaçırdıkları hatırlatıldı. Habertürk'te yer alan habere göre iddianamede, bu şüpheliler hakkında “yetkisizlik kararı” verilerek dosyalarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

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