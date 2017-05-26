Yeni Şafak: FETÖ'cü subaylar NATO generallerinin gözetiminde hain planlar peşinde

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de temaslarda bulunduğu günlerde FETÖ şüphelisi askerlerle yabancı ülkelere mensup NATO generallerin "hain bir plan" hazırlığında olduğunu iddia etti. "Paralel NATO" manşetiyle çıkan gazetenin haberinde, "15 Temmuz sonrası TSK'dan atılan firari NATO subayları, terörist başından gelen talimatla bir yandan iltica ile uğraşıyor diğer yandan Adriyatik ülkelerinde toplantılar yapıyor. FETÖ'cü hainler, diğer ülkelere mensup NATO generallerinin gözetiminde yeni planlar peşinde" ifadesi kullanıldı.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberi şöyle:

NATO karargahlarında yoğun biçimde örgütlendiği tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası görevlerine son verilen FETÖ’cü subaylar, ‘müttefik’ ülkelerin koruması altında faaliyetlerini sürdürüyor. ABD’li generallerin ‘muhataplarımız’ diye sahip çıktığı FETÖ’cülerden yurtdışında bulunanlar, Adriyatik Denizi kıyısındaki ülkelerde sık sık toplantılar düzenliyor. Başta İtalya olmak üzere Bosna, Arnavutluk ve Kosova’da NATO temsilcileriyle halen irtibat halinde olan eski TSK mensupları, NATO gözetiminde sık aralıklarla biraraya gelerek ordudaki kriptolar eliyle bundan sonra nelerin yapılabileceğini konuşuyor.

Mesajı alan iltica etti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında, birçok ülkedeki NATO karargahlarında görev yapan 462 Türk subaydan 237’si FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ordudan ihraç edilmişti. Bu subaylardan “Türkiye’ye dönün” emrine uymayan ve haklarında adli-idari işlem başlatılan, aralarında generallerin de bulunduğu şüphelilerin yaklaşık 200’ü firari konumda. Bu firarileri ‘motive’ etmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü, “Türkiye’ye dönmeyin. Bulunduğunuz ülkelerde iltica talebinde bulunun. Bir gün üniformalarınızı tekrar giyeceksiniz” şeklinde mesajlar iletiyor.

Kriptoları konuşuyorlar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den gelen mesajı ‘emir’ olarak gören birçok üniformalı hain, çeşitli ülkelerde ardı ardına iltica taleplerinde bulundu. Bunlardan 40’ının Almanya’ya, 23’ünün Belçika’ya 10’unun Hollanda’ya ve 5’inin ise Norveç’e iltica talebinde bulunduğu tespit edilmişti. Örgütün talimatı doğrultusunda Türkiye’ye dönmeyen ve yurtdışında kalmaya devam eden FETÖ’cü subaylar bir yandan da yeni ihanet organizasyonu peşinde. Vakitlerinin çoğunu Türkiye aleyhine algı oluşturmaya yönelik çalışmalar için harcayan firariler, yurtiçindeki kriptolar eliyle muhtemel ‘ikinci kalkışma’ için zemin yokluyor.

NATO onlarla çalışıyor

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmayla ortaya çıkarılan ve soruşturma birimlerine aktarılan bilgiye göre, NATO’da görev yapmış FETÖ’cüler, ihanet organizasyonları için özellikle Adriyatik Denizi’ne kıyısı bulunan ülkeleri tercih ediyor. Gizli örgütsel toplantılar gerçekleştirdiği kaydedilen subayların, diğer ülkelerin NATO temsilcileriyle de ilişkilerini sürdürdüğü belirtiliyor. NATO subaylarının görevine son verilmesinin ardından ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, “Bizim bazı muhataplarımız ya tasfiye edildi ya da tutuklandı” demiş, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel de benzer ifadeler kullanmıştı.

Hem ByLock’çu hem hırsızlar

NATO’da görevli 237 FETÖ şüphelisinden 17’sinin örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Şüphelilerden 58’inin eşlerinin ismi de FETÖ’nün soru hırsızlığına yönelik yürütülen 2010 KPSS soruşturmasında geçiyor.