Yeni Şafak: FETÖ uyuşturucu baronu Çetinkaya'dan 40 milyon Euro himmet aldı; Zekeriya Öz aracı oldu

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, darbe girişiminin uygulayıcısı olmakla suçlanan 'FETÖ'nün uyuşturucu 'baronu' olduğu ileri sürülen Ürfi Çetinkaya'dan bağış adı altında 40 milyon Euro para aldığını iddia etti. Gazete para transferinde eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün aracı olduğunu öne sürdü.

Yeni Şafak'tan Cihat Arpaçık'ın 'FETÖ'yle ilgili iddiaların yer aldığı haberi şöyle:

Firari eski savcı Zekeriya Öz ve uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya’nın eroin ve himmet çarkı deşifre oldu. Çetinkaya’nın 3. havalimanı ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan yeni şehir projelerinin yapılacağı bölgede arsa almasına Öz aracı oldu. Çetinkaya’dan bunun karşılığında 40 milyon avro himmet alındı. Öz, bu himmetle FETÖ’nün gözbebeği oldu. Çetinkaya'nın ortağı İranlı Zindashti'yi de koruma altına alan Öz, bu ismin gizli tanık olarak verdiği yalan ifadelerle FETÖ'cü olmayan hakimleri görevden uzaklaştırdı. Bu hakimlerin yerine gelen FETÖ'nün hakimlerine Zindashti'yi tahliye ettiren Öz, 50 kilo eroinle yakalanan Zindashti’nin yeğeni Nihat Aşan'ı da 500 bin avro karşılığında serbest bıraktı.

Ergenekon soruşturmasını yürüten dönemin savcısı firari Zekeriya Öz ile uyuşturucu baronu firari Ürfi Çetinkaya'nın eroin ve himmet çarkı deşifre oldu. Eski savcı Zekeriya Öz tarafından gizli tanık yapılan uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin ifadeleriyle bazı hakimlerin görev yerlerinin değiştirildiğinin ortaya çıkmasıyla emniyet harekete geçti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile uyuşturucu ticareti arasındaki bağlantıyı araştıran emniyet ve güvenlik birimleri, FETÖ'nün de dahil olduğu küresel ölçekteki uyuşturucu trafiğiyle ilgili ipuçları yakaladı.

Para vereni tahliye ettirdi

FETÖ'nün de parmağının bulunduğu bu uyuşturucu ticaretinin başrolünde firari savcı Zekeriya Öz, uyuşturucu baronları Ürfi Çetinkaya ve ortağı Zindashti bulunuyor. Öz'ün FETÖ'cü olmayan mahkeme başkanları Erkan Canak ve Zafer Başkurt'un görevden alınmasını da sağladığı uyuşturucu çarkı, emniyet raporlarına da yansıdı. Emniyetin tespitlerine göre, İstanbul'da inşa edilen 3. havalimanı ile birlikte hayata geçirilmesi planlanan yeni şehir projelerinin yapılacağı alanda Ürfi Çetinkaya'ya çok sayıda arsa aldırıldı. Bu işlemler, Zekeriya Öz'ün tapu yetkilileriyle kurduğu koordinasyon sonucu gerçekleştirildi. Ürfi Çetinkaya da, bunun karşılığı olarak FETÖ'ye 40 milyon avro himmet verdi. Ürfi Çetinkaya ile ortaklık yaparak hem uyuşturucu baronuna hem de FETÖ'ye para kazandıran Zekeriya Öz, Çetinkaya'nın adamlarını da para karşılığında tahliye etti. Öz, aynı zamanda özel yetkili mahkemelerde görev yapan iki hakimin de iftiralarla adliyeden uzaklaştırılmasını sağladı.

Hakimler aleyhine ifade istedi

Zekeriya Öz'ün oyunları şöyle gelişti: 2010 yılında Öz'ün talimatıyla FETÖ mensubu bir avukat, halen Silivri Cezaevi'nde yatan İslam Yakut'la görüştü. Görüşmede avukat, “2 milyon avro ve serbest kalma karşılığında Hakim Zafer Başkurt'un görevden alınması için aleyhine ifade ver” dedi. Yakut bunu kabul etmeyince FETÖ mensupları, cezaevi yönetimi ve savcılıklara, “İslam Yakut 2 milyon avro rüşvet karşılığında serbest kalacak” şeklinde yalan ihbarlar yaptı. Aynı dönemlerde Ürfi Çetinkaya da Zafer Başkurt'un başkanlığını yaptığı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi ve Başkurt'un kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.

Ürfi'nin ortağı da gitti

Zekeriya Öz, rüşvet iddialarını gündeme getiren Ürfi Çetinkaya'nın ortağı Zindashti'nin yattığı Maltepe Cezaevi'ne gitti. Daha önceden hazırlanmış ifadelerin altına parmak bastırarak bu ifadeleri Zindashti vermiş gibi gösterdi. Zindashti, Terazi kod adıyla gizli tanık yapıldı. Bu ifadenin ardından FETÖ mensubu Adalet Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön raporlar ile dönemin özel yetkili mahkemeleri İstanbul 10. Ağır Ceza Hakimi Zafer Başkurt ile İstanbul 14. Ağır Ceza Hakimi Erkan Canak hakkında rüşvetçi algısı oluşturuldu. Meslekten ihraç edilerek haklarında adli işlem yapıldı. Ergenekon ve Balyoz davalarının gidişatını değiştiren bu ifadelerin ardından uyuşturucu kaçakçısı Zindashti, 2010 yılında dönemin özel yetkili hakimleri Resul Çakır ve Rüstem Eryılmaz tarafından tahliye edildi.

Silah ruhsatı bile aldı

Zindashti'nin, gizli tanık yapılıp cezaevinden çıkarttıldığı sürece denk gelen 1 Haziran 2010 ile 26 Ağustos 2010 arasında Zekeriya Öz'ün defalarca Maltepe Cezaevi'ne gittiği de kayıtlardan ortaya çıkarıldı. Zekeriya Öz ardından, 50 kilo eroinle yakalanan Zindashti'nin yeğeni Nihat Aşan'ı da 500 bin avro karşılığında serbest bıraktı. Savcı Öz, dosyanın kapatılması karşılığında aldığı paranın bir kısmını FETÖ'ye himmet olarak verdi. FETÖ ile uyuşturucu baronlarının ilişkisi bununla sınırlı kalmadı. Zekeriya Öz, Zindashti'nin ortaklarından 'Hollandalı Metin' kod adlı Metin Yer'in de silah taşıma ruhsatı almasını sağladı.

Tek isim oldu

Çetinkaya, Zekeriya Öz sayesinde aldığı bu arsaları, Afyon'da mermer fabrikası işleten kardeşi ve diğer kardeşleri ile birinci derecede akrabalarının adına kaydettirdi. Savcı Öz de FETÖ'ye yüklü miktarda para kazandırdığı için hem maddi yönden desteklendi hem de önü açılarak adli yönden FETÖ'nün tek ismi haline getirildi.

Sevkiyat devam etti

Savcı Öz'ün yalan ifade karşılığı serbest bıraktığı Zindashti ise Ürfi Çetinkaya ile birlikte küresel zehir kaçakçılığına devam etti. 14 Haziran 2014'te Yunanistan'da yakalanan 2 ton 100 gram eroinin 300 kilosunun Zindashti'ye, 300 kilosunun Öz tarafından silah ruhsatı aldırılan Metin Yer'e, 600 kilosunun Dubai'de yaşayan Hacı lakaplı şahsa ait olduğu belirlendi. Aynı şekilde Zindashti cezaevinden çıkarıldıktan sonra Avrupa'ya önce 2 ton sonra 5 ton eroin sevkiyatı yapıldı. Bu 5 ton eroninin 2 bin 200 kilosunun Ürfi Çetinkaya'ya ait olduğu belirlendi.