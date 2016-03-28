Yeni Şafak: FETÖ, TSK'ya sızmak için Askeri Lise Sınavı'nın sorularını çaldı; cevaplar öğrencilere ezberletildi

Yeni Şafak gazetesi, Gülen cemaatinin, Askeri Lise Sınavı'nın cevaplarını öğrencilere sınavdan önce verdiğini öne sürdü. "Askeri Lise Sınavı'nda kopya itirafları" başlığıyla yayımlanan haberde, "FETÖ’nün TSK’ya sızmak için sorularını çaldığı 2013 Askeri Lise Sınavı ile ilgili soruşturma açılmasını sağlayan itiraflar savcılık dosyasına girdi. Sınava giren T.F.B. soruların kendilerine ‘deneme sınavı’ denerek dağıtıldığını söyledi. T.F.B., “Soruları ezberlettiren ağabey, ‘Kitapçıklarda işlem yapın. Soruları açtığınızda şaşırdığınızı belli etmeyin. Sınavın sonuna kadar bekleyin’ diye tembihledi” diyerek soruları dağıtan ağabeyin taktiklerini deşifre etti" ifadeleri kullanıldı.

Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, "Örgütün askeri lise sınavlarında usulsüzlük yapıldığını ortaya çıkaran cemaat evlerinde 'ağabeylik' yapan Ö.K. ise ifadesinde, sınavlarla ilgili şüphelerinin artması üzerine cemaatten ayrıldığını dile getirdi" dendi.

Yeni Şafak gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan (28 Mart 2016) haber şöyle:

FETÖ’nün TSK’ya sızmak için sorularını çaldığı 2013 Askeri Lise Sınavı ile ilgili soruşturma açılmasını sağlayan itiraflar savcılık dosyasına girdi. Sınava giren T.F.B. soruların kendilerine ‘deneme sınavı’ denerek dağıtıldığını söyledi. T.F.B., “Soruları ezberlettiren ağabey, ‘Kitapçıklarda işlem yapın. Soruları açtığınızda şaşırdığınızı belli etmeyin. Sınavın sonuna kadar bekleyin’ diye tembihledi” diyerek soruları dağıtan ağabeyin taktiklerini deşifre etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmak için sorularını çaldığı 2013 Askeri Lise Sınavı (ALS) ile ilgili soruşturma açılmasını sağlayan itiraflara ulaşıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında, Gülen örgütünün askeri liselere sızma planını deşifre eden 'cemaat ağabeyi' ile sınava giren öğrencilerin ifadeleri yer aldı. Şaibeli sınava giren öğrencilerden T.F.B. savcılığa verdiği ifadede, hırsızlığı ve paralel örgütün sınavlarda yaptığı usulsüzlükleri itiraf etti. Ücretsiz matematik kursu için gittiği dershanede ismini Osman olarak bildiği ağabeyle tanıştığını söyleyen T.F.B., “Bize kod isim verdiler. Telefon görüşmelerinde Fetullah Gülen'den kesinlikle bahsetmememizi, cemaat evine gidip geldiğimizi kimseyle paylaşmamamızı istediler" dedi.

"Soruları görünce şaşırmayın"



T.F.B., cemaat evlerinde kendilerine Fetullah Gülen'e ait kitapları okuttuklarını, bilgisayardan vaazlarını dinlettiklerini belirterek, kendisiyle ilgilenen bir ağabeyin ALS'ye girmesini söylediğini aktardı. T.F.B., şunları aktardı: “Sınav yaklaştığında beni başka bir eve götürdüler. Son bir hafta bizi bu evden hiç çıkarmadılar. Bize yemin ettirerek soruları ezberlettiler. Soruları ezberlettiren ağabey bize 'Kitapçıklarda işlem yapın, soruların altını çizin. Soruları açtığınızda şaşırdığınızı belli etmeyin, salonda kamera var. Sınavın sonuna kadar bekleyin, erken çıkmayın, dışarı çıktığınızda da çok iyi geçti filan demeyin' diye tembihledi. Israrla bu soruların sınavdaki sorularla aynı olup olmadığını sordum ama 'aynısını olmadığını, benzeri olduğunu' söylediler. Ancak 2013 Nisan ayında girdiğim sınavda soruların bize ezberletilen sorular olduğunu ancak şıkların yerinin değiştirildiğini fark ettim. Sınavdan sonra da bu konulardan kimseye bahsetmememiz konusunda sıkı sıkı tembihlediler."

"Deneme sınavı diye dağıttılar"



Söz konusu sınava giren M.P. ise sınava 3 gün kala beraberindeki iki arkadaşı ile birlikte örgüt ağabeyi Ö.K.'nin kendilerini başka bir eve götürdüğünü kaydederek, “Burada Ö. ağabeyin dışında 3 kişi daha vardı. Bir gün sonra bu üç kişiden biri bana ve arkadaşlarıma fotokopi haline getirilmiş 80 sorudan ibaret deneme sınavı vererek bunları ezberlememizi söyledi. İki gün boyunca arkadaşlarımla birlikte bu soruları ezberledik. Daha sonra ağabey bu fotokopileri bizden topladı. Bu arada başka bir ağabey de bu sorular bize verilmeden önce Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak, bu evde olup bitenleri kimseye anlatmayacağıma dair yemin verdirdi. Sınavda, ezberlediğim soruların 60 tanesi aynen, geri kalan 20 sorunun da şıklarının yerlerinin değiştirilmiş olarak çıktığını gördüm. Sınavdan sonra Ö. ağabeye sınav sorularının sınavdan önce bize verildiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Askeri liseye yönlendirildik

Askeri liselere hazırlanmaları konusunda yönlendirildiklerini anlatan İ.K. de “Cemaat evinde bize yemin ettirilerek verilen soruların sınavdaki sorularla aynı olduğunu görünce şaşırdım. Bu durumu diğer arkadaşlarımla görüştük, daha sonda durumu Ö. ağabeye anlattık. Soruları bize veren ağabey sınavdan sonra 'artık bizimle irtibat kurmayacaksın, telefon etmeyeceksin' dedi. Bu olaylar ortaya çıktıktan sonra ise bu ağabey ile daha önce hiç görmediğim bir ağabey benimle görüştü. Tanımadığım bu kişi bana 'Ö. ağabeyiniz şikayette bulunmuş, ne doğrunuza geliyorsa onu söyleyin' şeklinde bir şeyler söyledi" diye konuştu.



Sorular itaatkar öğrenciye dağıltıldı

Örgütün askeri lise sınavlarında usulsüzlük yapıldığını ortaya çıkaran cemaat evlerinde 'ağabeylik' yapan Ö.K. ise ifadesinde, sınavlarla ilgili şüphelerinin artması üzerine cemaatten ayrıldığını dile getirdi.



Sınavlardaki usulsüzlükleri anlatmak için bir kişinin vasıtasıyla ÖSYM Başkanlığı'na gittiğini söyleyen Ö.K., ÖSYM başkan yardımcılarından birine olayı anlattığını ancak hiçbir işlem yapılmadığını belirtti.



“Beni ikna etmek amacıyla geri çağırdılar" diyen Ö.K., “Bir seferinde de dershanede çalışan birisi bana bu tür hareketlerin iyi niyetli hareketler olduğunu, askeriyeyi kastederek, 'burası Peygamber ocağı buraya güzel insanların gelmesi ve burada güzel insanların yetişmesi gerekiyor" tarzında cümleler sarf etti" dedi. Örgütün her öğrenciye bu şekilde soru vermediğine dikkat çeken Ö.K., “Çocuklarla ilgili araştırma yapıyorlardı. Kayseri'de 3 bölgeden sorumlu ağabey bir sohbet sırasında, çocukların itaatkar olup olmadığını sormuştu. İtaatkar olmayan çocuklara eğilmediler" diye konuştu.



İlk operasyon hazirandaydı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 Haziran'da operasyon düğmesine basılmış, hakkında yakalama kararı çıkartılan 8 kişiden 5'i gözaltına alınırken, diğer 3 zanlının ise Kırgızistan'a kaçtığı tespit edilmişti. Ay rıca söz konusu soruşturma kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de ifadesi alınmıştı. Savcılığın talebi üzerine Kayseri 3. Sulh Ceza Mahkemesi, De mir hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vermişti.