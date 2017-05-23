Yeni Şafak: FETÖ şüphelisi menajer, Maradona-Gülen fotoğrafının da mimarı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 'FETÖ' soruşturmasında şüpheli olarak yer alan menajer Bayram Tutumlu'nun 19 Eylül 1995'te Bosna Hersekli çocuklar için oynanan maçı tribünden izleyen Fethullah Gülen ile Diego Armando Maradona yan yana çekildiği fotoğrafın da mimarı olduğunu iddia etti.

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberi şöyle:

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le ünlü futbolcu Maradona’yı buluşturan menajer Bayram Tutumlu FETÖ soruşturmasında şüpheli çıktı. FETÖ’ye ait Dünya Pazarlama şirketinin ortaklarından Eyüp Kaynak’la şüpheli para trafiği tespit edilen, Tutumlu’nun hesap hareketleri incelemeye alındı.

19 Eylül 1995'te Bosna Hersekli çocuklar için oynanan ve dönemin Türk milli takımı oyuncularının da yer aldığı yardım maçında ünlü futbolcu Diego Armando Maradona ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yan yana çekildiği fotoğrafın mimarı Bayram Tutumlu, FETÖ soruşturmasında şüpheli olarak yer aldı.

Fotoğrafta da var

Dünya futbol piyasasında özellikle İspanyol menşeli ülkelerde futbolcularla olan ilişkileriyle dikkat çeken Tutumlu, Maradona’nın Türkiye’deki maça gelmesi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le yan yana oturmasında rolü olan isimlerden biri olarak biliniyor. Dünya karması ve dönemin Türk Milli takımı oyuncularından oluşturulan maç siyaset, sanat ve iş dünyasını bir araya getiren maçta çekilen fotoğrafta Bayram Tutumlu da yer alıyor.

Hesaplar incelendi

Tutumlu’nun isminin geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün finans şirketlerinden Dünya Pazarlama soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede şüpheli olarak geçtiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Dünya Pazarlama şirketinin sahibi ve ortaklarının mal varlıkları, banka hesap işlemleri tek tek mercek altına alındı.

Kaynak'a para gönderdi

Bu veriler iddianamede yer alırken şirketin ortaklarından Eyüp Kaynak’ın hesabına himmet gönderen kişiler arasında bir isim dikkat çekti. Dünyaca ünlü Türk menajer Bayram Tutumlu’nun Kaynak’a 2012-2014 yılları arasında 12 işlemde toplam 10 Bin TL havale yaptığı belirlendi. Tutumlu’nun ismi iddianamede şüpheli olarak gösterilirken, hakkında başka bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.