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Yeni Şafak: FETÖ adına müsteşarı tehdit eden bakan Suat Kılıç!

Tekin, 2013 yılında bir bakanın kendisini tehdit ettiğini ileri sürmüştü

02 Ocak 2017 14:09

Yeni Şafak gazetesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'i Fethullah Gülen adına tehdit eden ismin eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olduğunu iddia etti.
Tekin,  2013 yılında bir bakanın kendisini "Fethullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz" diyerek tehdit ettiğini öne sürmüştü.

MEB Müsteşarı: 2013 yılında bir bakan bana "Fethullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz..." dedi!

Gazetenin "O bakan Suat Kılıç" başlığıyla yayımlanan (2 Ocak 2017) haberi şöyle:

Yusuf Tekin'i tehdit eden kişinin dönemin Gençlik ve Spor Bakanı olan Suat Kılıç olduğu öğrenildi. Kılıç FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasının ardından görevinden alınmıştı. Suat Kılıç'ın, kendisiyle birlikte bakanlığa getirdiği çok sayıda bürokrat da FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle KHK'larla ihraç edildi.

Adamları 'FETÖ'den atıldı

Kılıç'ın kadrosunda yer alan, Eğitim Kültür Genel Müdürü Abdülkadir Mahmutoğlu, Gençlik Genel Müdürü Şevki Akkaya, Proje Koordinasyon Genel Müdürü Ramazan Yiğit, Proje Daire Başkanı Hüseyin Demir ve Bakanlık Personel Daire Başkanı İsmail Oral ihraç edilen isimlerden bazıları. Bilgi İşlem Daire Başkanı Türker Turan Yıldız ise FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu.

Projeler FETÖ'cülere


Kılıç'ın getirdiği eğitim uzmanlarının da neredeyse yüzde 95'i FETÖ'den atıldı. Bakanlığı süresince çıkarılan dergi ve diğer projeleri FETÖ'ye bağlı derneklere havale eden Kılıç, görevden alındıktan sonra bakanlığın gizli bilgilerini içeren “Spor Bilgi Bankası” adında bir kitap çıkardı. Doğan Grubu tarafından çıkartılan kitap, bakanlıkla mahkemelik oldu.

Gelmesi rahatsız etti

Tekin, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevindeyken 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dershanelerin kapatılmasına ilişkin süreci başlattığı 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Tekin, FETÖ'cüleri rahatsız etmişti. Dershanelerin dönüşüm ve kapatılması sürecinde, Tekin'in FETÖ'cüler tarafından defalarca tehdit edildiği de kamuoyuna yansımıştı.

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