MEB Müsteşarı: 2013 yılında bir bakan bana "Fethullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz..." dedi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Trabzon'da gerçekleştirilen bir panelde yaptığı konuşmada ilginç açıklamalarda bulundu. Tekin, 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, "Fethullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığı'na müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz" dendiğini söyledi. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturuyordu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Trabzon'da Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sorunlar ve Sorumluluklarımız" konferansında konuşma yaptı.

Tekin konuşmasında, 28 Şubat sürecinde idealist Müslüman gençlerin bir köşeye atıldığını ve 28 Şubat'ın oluşturduğu tahribatın hala bütün etkileriyle devam ettiğini söyledi. Konuşmasının 28 Şubat ile ilgili bölümünde, 28 Şubat'ı yapan iradenin 'FETÖ' ile o tarihte aleni bir şekilde ittifak yaptığını da iddia eden Tekin, "28 Şubat darbesini yapanlar, 28 Şubat zihniyetinin devam etmesi yönünde o dönem beli güçlerle iş birliği yaptılar ve iş birliği yaptığı güçlere belli alanları, sektörleri ihale ettiler. Eğitim sektörü mesela bu anlamda FETÖ'ye ihale edilen alanlardan bir tanesi" dedi.

"2013'de bir bakan tarafından..."

Tekin, konuşmasının devamında önemli bir iddia da daha bulundu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda 2013 yılında göreve gelir gelmez, söylemleriyle alakalı tehdit edildiğini anlatarak şöyle devam etti: "Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi."

2013 yılında Milli Eğitim Bakanı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturuyordu

Tekin'in söylemleri sebebiyle tehdit edildiğini belirttiği 2013 yılında Milli Eğitim Bakanı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturuyordu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.