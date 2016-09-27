Yeni Şafak: FETÖ, 155 bin kişilik Formula pistini toplama kampı olarak kullanacaktı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan 'FETÖ'nün İstanbul Tuzla Kurtköy'de bulunan ve Formula sahası olarak kullanılan İstanbul Park Pisti olduğu ortaya çıktı. Gazete, "155 bin seyirci kapasiteli dev spor kompleksi cunta tarafından toplu gözaltı merkezi ve cezaevi olarak kullanılacaktı" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'tan Hamdi Koçoğlu'nun haberi şöyle:

"Helikopterle keşif yaptılar"

FETÖ'nün darbe girişimi öncesi planlarına dair yapılan istihbarat çalışmalarında, örgüt üyesi askerlerin 15 Temmuz'dan 1 ay önce pist üzerinde helikopterle alçak uçuş yaparak, bölgeyi havadan kontrol ettiği belirlendi. İkinci kez kontrol uçuşlarının ise 15 gün önce yapıldığı öğrenildi. Güvenlik birimleri 15 Temmuz günü gelerek son kontrolü yapan cuntacı Yarbay ile diğer isimlerle ilgili soruşturma başlatı.

Kapasitesini öğrendiler

Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park Pisti'nde havadan yapılan keşiflerin ardından, 12-13-14 Temmuz'da karadan keşif yapıldığı da tespit edildi. Askerlerin sivil kıyafetler ile pist yetkililerinden kapasite noktasında ayrıntılı bilgi aldıkları belirtildi. Sivil askerlerin bu bilgileri, büyük bir organizasyon yapılacak bahanesiyle ele geçirdikleri, ayrıca dolaylı sorular ile darbeden önceki hafta içerisinde pistte herhangi bir program olup olmadığının da araştırıldığı ifade edildi.

İstanbul Park’ta keşif ve inceleme yaptıkları ve burayı cezaevi olarak kullanmayı planladıkları ortaya çıktı.

Çevre yollarını araştırdılar

Darbecilerin havadan ve karadan yaptığı incelemelerde, İstanbul Park Pisti'ne giden tüm çevre yollarının da incelendiği belirlendi.

VIP kuleden yöneteceklerdi

Çevre yolu ile iç yolları bağlayan 2 alt geçit ve yaya ulaşımı yapılan 3 üst geçidin plana dâhil edildiği, darbeden sonraki günler için bu yolların kontrol altına alınmasının planlandığı öğrenildi. Ayrıca alanda bulunan 2 VIP kulenin de teslim alınacağı ve kontrolün oradan sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

155 bin kişiyi hapsetme planı

İstanbul Park Pisti resmi verilere göre aynı anda 155 bin kişiyi taşıyabiliyor. 12,700 m2'lik alana oturan ana tribün, 30 bin kişilik kapasiteye sahip. 60 bin kişilik geçici koltuklar, 60 bin kişilik doğal tribünler ve 5 bin kişilik VIP locaları ile 155 bin kişi aynı anda mekânda olabiliyor.

Başbakan'ın evi de Tuzla'da

Darbecilerin hapishaneye çevirmeye planladığı İstanbul Park Pisti, Başbakan Binali Yıldırım'ın evinin de bulunduğu Tuzla'da bulunuyor. Yıldırım 15 Temmuz gecesi Dolmabahçe'deki ofisinden ayrıldıktan sonra Tuzla'daki evine gidiyordu. Tankların durdurmaya çalışmasına rağmen Yıldırım'ın konvoyu eve ulaşmıştı. 22.30 sularında ise evine doğru tankların gittiği bilgileri üzerine, Başbakan güvenlik gerekçesiyle evden ayrılmıştı. İstanbul Park Pisti'ne yönelik yapılan planda, Başbakanı korumakla görevli polis ekiplerini, özel korumaları ve bölgede bulunan ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipleri de buraya toplama kararı alındığı belirtiliyor.