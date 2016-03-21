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Yaşam

Yeni Şafak: Facebook, Türkçe ve Arapça spor sayfalarımızı kapattı!

"Facebook yöneticileri sayfalarımızın açılması yönündeki başvuruları da dikkate almadı"

21 Mart 2016 12:24

Yeni Şafak gazetesi, Facebook’un gazetenin Türkçe ve Arapça spor sayfalarını kapattığını duyudu. Gazetenin sürmanşetten verdiği haberde, “Hiçbir şekilde bilgi verilmeden ve hiçbir gerekçe sunulmadan kapatılan sayfalarla ilgili görüşmeler yapılan Facebook yönetimi uyguladıkları sansürün gerekçesini ise açıklayamadı” dendi.

Facebook’un uyguladığı ‘sansür’e ilişkin haberde şu ifadeler kullanıldı:

Facebook, Yeni Şafak'ın Türkçe, Arapça ve spor sayfalarını kapatarak görülmemiş bir sansüre imza attı. Yeni Şafak'ın görüştüğü Facebook yöneticileri herhangi bir çözüm üretmediği gibi sayfalarımızın açılması yönündeki başvuruları da dikkate almadı.

Yeni Şafak'ın, Facebook tarafından sansürlenmesi, son günlerde ülkemizde yaşanan terör olayları ile ele alındığında kafalarda bir takım soru işaretleri de oluşturdu. Terör örgütü PKK yanlısı hesaplar, “Yeni Şafak'ın sayfalarını biz kapattırdık" bildirisi yayınlayarak, Facebook'un uyguladığı sansürde pay sahibi olduklarını ilan etti.

Yeni Şafak, her fırsatta sözde 'ifade özgürlüğü' savunuculuğu yapan ve bu uğurda devletlere bile kafa tutan Facebook'un Türk basına vurduğu bu darbeyi yerel ve uluslararası düzeydeki hukuki platformlarda sürdürmek için çalışma başlattı.

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