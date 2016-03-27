Yeni Şafak: Facebook hesaplarımız açıldı; yaklaşık 2.5 milyon takipçimiz silindi

Yeni Şafak gazetesi, Facebook tarafından kapatılan hesaplarının yeniden açıldığını duyurdu. Gazete tarafından yapılan açıklamada, "10 gündür sansürlenen hesaplarımız bu sabah itibari ile Facebook tarafından açıldı, ancak kapatılma sürecine ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Tamamen Facebook kurallarına göre ve Facebook tarafından onaylanan işlemlerle edindiğimiz takipçilerimizin yaklaşık 2.5 milyonu silindi" dendi.

"Facebook'un Türkiye Direktörlüğü ise sansürün devam ettiği 10 gün boyunca Yeni Şafak ile hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştır" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada ayrıca, "Bütün kanuni haklarımız saklı kalmak kaydı ile maruz kaldığımız sansür sürecinin takipçisi olacağız" dendi.

Tüm kamuoyunun bildiği üzere Facebook, Yeni Şafak'ın toplamda 10 milyona yakın takipçisi olan Türkçe (3.4 milyon), Arapça (4.5 milyon) ve spor (1.8 milyon) sayfalarını hiçbir gerekçe göstermeden ve bildirim yapmadan 15 Mart Salı günü kapatmıştı.



10 gündür sansürlenen hesaplarımız bu sabah itibari ile Facebook tarafından açıldı, ancak kapatılma sürecine ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Tamamen Facebook kurallarına göre ve Facebook tarafından onaylanan işlemlerle edindiğimiz takipçilerimizden yaklaşık 2.5 milyonu silindi.



Sayfalarımız kapatıldıktan ancak 2 gün sonra iletişime geçebildiğimiz Facebook, bugüne kadar yönelttiğimiz sorulara hala cevap vermiş değil. Bugün sayfalarımızın açıldığını duyuran Facebook'un Türkiye Direktörlüğü ise sansürün devam ettiği 10 gün boyunca Yeni Şafak ile hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve herhangi bir bilgilendirmede bulunmamıştır.



Facebook bugün yaptığı açıklamada, yaptığımız tüm işlemlerin kendi çalışanları tarafından manuel olarak işleme alınmasına rağmen Yeni Şafak'ı düzensiz kullanımla suçlamıştır. Facebook, imkân tanıdığı ve onayladığı birleştirme işlemlerine “gerçek olmayan beğeni" demektedir. Türkiye'de ve dünyada çok sayıda medya kuruluşunun yapmış olduğu birleştirme işlemi Facebook tarafından sansür gerekçesi yapılmıştır.



Milyarlarca kitleye hitap eden ve toplumların üzerinde büyük etkileri olan sosyal medya şirketlerinin keyfe keder uygulamalarla bu tür sansürlerde bulunuyor olması iletişim özgürlüğü açısından endişe vericidir. Facebook bugün yaptığı açıklamada ayrıca başka sayfalar için de benzer sansürlerin olabileceğini ima ederek endişelerimizi artırmıştır.



Sansüre uğradığımız süre boyunca Yeni Şafak'a yoğun bir destek veren başta okurlarımıza, Türkiye kamuoyuna, devlet ve hükümet yetkililerine de açıklamalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.



Bütün kanuni haklarımız saklı kalmak kaydı ile maruz kaldığımız sansür sürecinin takipçisi olacağız.