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Politika

Yeni Şafak: Erdoğan ile Putin Paris'te görüşecek

Abdülkadir Selvi: İklim Zirvesi öncesi iki liderin telefonla görüşmesi gündemde

26 Kasım 2015 10:11

Yeni Şafak gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paris'te toplanacak İklim Zirvesi'nde bir araya geleceğini yazdı.

İklim Zirvesi, pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te başlıyor. Zirve kapsamında Erdoğan ve Putin'in resmi bir baş başa görüşme programı bulunmuyor. Ancak Yeni Şafak'ta Kıymet Sezer imzasıyla yayımlanan haberde, iki liderin Paris'te görüşeceğinin belirtildiği öne sürüldü. Ancak, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada “Erdoğan ve Putin’in, 30 Kasım’da Paris’te düzenlenecek İklim Zirvesi’nde ayrıca bir görüşme yapması öngörülmüyor. Liderlerin arasında planlanmış bir telefon görüşmesi olduğu konusunda da bilgim yok” dedi.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de, bugünkü yazısında "İklim Zirvesi öncesi iki liderin telefonla görüşmesinin gündemde olduğunu" yazdı. Selvi, "Erdoğan-Putin görüşmesine olayın seyri açısından çok büyük önem veriliyor" ifadesini kullandı.

Haberde, "Uluslararası kamuoyuna yansıyan gerilimin aksine dünkü diplomatik trafik, Türkiye-Rusya geriliminin yumuşamaya başladığı yorumlarına neden oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye ziyaretini iptal etse de Moskova'nın İSEDAK toplantısına temsilcisini göndermesi de bu doğrultuda değerlendirildi" dendi.

 

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