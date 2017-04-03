Yeni Şafak: Darbeyi Akıncı'daki FETÖ'cü 30 sivil yönetti

Yeni Şafak gazetesi, cuntacıların darbe girişimini yönettikleri söylenen Akıncı 143. Filo’nun arkasındaki gazinoda yaklaşık 30 sivilin bulunduğunun ortaya çıktığını iddia etti.

"Sivillerin darbe girişimini, masaya açtıkları büyük bir harita üzerinden yönlendirdiklerinin tespit edildiğini" öne süren Yeni Şafak, "Bu sivillerden biri, 'Ankara’da camı patlayacak kaç tane bina var' dedi. Bazı siviller de 'Biz bu yola çıktık artık, bundan sonra geri dönüş yok' diye askerlere talimat verdi" iddiası ileri sürüldü.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü Akıncı Üssü’nde yaşananlara ilişkin iddianamesinde, önemli ayrıntılar ortaya çıktı. İddianameye göre 15 Temmuz'da darbe faaliyetleri Akıncı’daki 143. Filo’nun arkasında bulunan öğretmenler gazinosundan koordine edildi. Cuntacılar, darbe girişimi öncesi filodaki bilgisayar sistemini gazinoya çekti.

Bazıları silahlıydı

Bu işlem için de Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu’ndan astsubaylar geldi. Darbe girişimi sırasında da cuntacıların yanı sıra Adil Öksüz’ün de aralarında bulunduğu 30’ya yakın sivil gazinodaydı. Kursiyerlerin girmesinin yasak olduğu gazinodaki bazı sivillerin de silahlı olduğu belirtildi. Ellerinde dizüstü bilgisayarlar, IPAD’ler bulunan siviller sürekli telefon görüşmeleri yaptı ve televizyondaki haberleri takip etti. Sivillerden gözlüklü ve göbekli olanının masa üzerine büyük haritaya bakarak, telefonla konuştuğu kişiye, “Ankara’da camı patlayacak kaç tane bina var” dediği belirtildi. Akıncı Üs eski Komutanı Hakan Evrim, “Gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil giyinimli şahıs vardı. Gazino bölgesinde Adil Öksüz de vardı” dedi.

Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Ahmet Özçetin’in, “Akıncı Üssü’nün baş FETÖ’cüsü” olduğu belirtildi.

Talimat baş FETÖ’cüden

Hakan Karakuş’un Akıncı Üssü’ndeki fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. İddianamedeki tanıkların “Akıncı Üssü’nün baş FETÖ’cüsü” olarak tanımladığı eski Akıncı Üssü Harekat Komutanı Ahmet Özçetin, Ankara’ya bomba yağdıran ve alçak uçuş yapan cuntacı pilotlara talimatı, DESK bölgesinde bulunan Ahmet Tosun ve Mustafa Mete Kaygusuz üzerinden iletti. Darbe girişimi öncesi Akıncı Üssü’nde toplantılar gerçekleştiren Özçetin, kalkan uçakların sevk ve idaresini de bizzat yaptı. Sivil yöneticilerden Hakan Çiçek’i de Akıncı’ya çağıran Özçetin ayrıca, derdest edilen komutanların Akıncı’ya getirilmesi ve burada kalacak yerlerin belirlemesini de yaptı. Özçetin’den aldığı emir üzerine Ankara Emniyeti, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne atış emri veren şüpheli Kaygusuz’un pilotlara verdiği talimatlardan bazısı da şöyle: “Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin, Genelkurmay üzerinden alçak uçuş yapın, kaçak saray koordinat için beklemekteyiz, Genelkurmay ve Kızılay meydanından MACH üstü geçiş serbest, Kızılay’da cam kaldı mı? Kalmayacak kırın hepsini, TOMA’lara top taarruzu atış serbest.”

Akıncı Üs eski Komutanı Hakan Evrim, “Gazino bölgesine gittiğimde içeride yaklaşık 30 civarında sivil giyimli şahıs vardı. Gazino bölgesinde Adil Öksüz de vardı. Yanındakilerle konuşuyordu, fakat neler konuştuğunu bilmiyorum” dedi.

Darbe provası generalden

Akıncı'da yakalanan sivil imamlardan Harun Biniş’i 15 Temmuz'da eski Çiğli Hava Üs Komutanı general Kubilay Selçuk’un emir astsubayı karşıladı. Daha sonra elindeki kamera ile şeref salonuna geçen Harun Biniş, darbe bildirisinin okunmasının provasını yaptı. Önce kamera karşısına geçen Selçuk’un emir astsubayı, kısa künyesini bağırarak okudu. Daha sonra ise darbecilerin sözde atama listesinde Genelkurmay Harekat Başkanı olarak geçen Selçuk, “Silahlı Kuvvetlerin Yönetime el koyduğuna ve darbe yaptığına” ilişkin darbe bildirisini okuyarak prova yaptı. İddianameye giren tanıkların beyanlarına göre, 143. Filo’da darbe faaliyetlerini koordine eden Tümgeneral Kubilay Selçuk, Tuğgeneral Hakan Evrim, Albay Ahmet Özçetin, Binbaşı Mustafa Azimetli ve Ali Karabulut’un yanında sivil giyimli şahıslar da bulunuyordu.

İtfaiyeye yıkattılar

Akıncı’da yakalanan imamların olduğu değerlendirilen sivillerin de dışarıya emir verdiği ortaya çıktı. O emirlerden bazıları şöyle: “TV kanallarını basın, Kızılay’da toplanan vatandaşları dağıtın, biz bu yola çıktık artık, bundan sonra geri dönüş yok.” Bu arada Akıncı'ya giden vatandaşlardan 9'u şehit düştü, 103'ü de yaralandı. Cuntacı Binbaşı Murat Bicil, şehit ve gazilerin kanlarının itfaiye aracıyla yıkanması konusunda talimat verdi. Cenaze aracının şehitlerin cenazelerini aldıktan sonra itfaiye aracı gelerek yolları yıkadı.

Komuta damatta

15 Temmuz’da Akıncı Hava Üssü’ndeki uçuş kulesinde normalde uçuş amiri olarak Yarbay Nihat Altıntop görevliydi. Ancak FETÖ’cü askerlerin kendi aralarında yaptığı iş bölümü gereği Akın Öztürk’ün damadı Yarbay Hakan Karakuş, Yarbay Özcan Murat Doğan ve Üsteğmen Mustafa Erez uçuş kulesine giderek Altıntop’tan kuledeki görevi devralmak istedi. Görevini devretmek istemeyen ve darbecilerle tartışan Altıntop, cuntacı Ahmet Özçetin’e de Eskişehir’deki Birleşik Harekat Merkezi’nin “uçuşları durdurun” şeklindeki talimatını iletti. Bunun üzerine Ahmet Özçetin tarafından gönderilen SAT ve MAK timleri tarafından derdest edilen Altıntop, kulenin dışarısına çıkarıldı. Karakuş ile Doğan ise uçuş yapan uçakları komuta etmeye devam etti.