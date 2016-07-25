Yeni Şafak: Darbeyi ABD'li komutan Campbell yönetti!

Yeni Şafak gazetesi, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini, ISAF Komutanı General John F. Cambell'ın yönettiğini öne sürdü. "Darbeyi bu adam yönetti" başlığıyla yayımlanan haberde, "Yeni Şafak'a konuşan kaynak, darbe sürecini hazırlayan ve yöneten unsurlar arasında ISAF Komutanı Campbell'ın bulunduğu ve darbeye destek amacıyla Nijerya'da bulunan UBA Bank şubesinden CIA aracılığı ile ciddi para akışı sağlandığı bilgisini verdi. Aynı kaynak ayrıca, darbeye kadar olan süreçte kullanılan haberleşme kanallarına dair de önemli bilgiler verdi" dendi.

Yılmaz Bilgen'in imzasıyla yayımlanan (25 Temmuz 2016) haber şöyle:

Türkiye'de bir dönüm noktası niteliği taşıyan 15 Temmuz'un dış bağlantıları deşifre oluyor. Yeni Şafak darbe sürecinde aktif rol alan bir askeri kaynaktan dış bağlantılara dair çarpıcı bilgilere ulaştı. Yeni Şafak'a konuşan kaynak, darbe sürecini hazırlayan ve yöneten unsurlar arasında ISAF Komutanı General John F. Campbell'ın bulunduğu ve darbeye destek amacıyla Nijerya'da bulunan UBA Bank şubesinden CIA aracılığı ile ciddi para akışı sağlandığı bilgisini verdi. Aynı kaynak ayrıca, darbeye kadar olan süreçte kullanılan haberleşme kanallarına dair de önemli bilgiler verdi.



DARBE BAŞARILI OLSAYDI SOLUĞU TÜRKİYE'DE ALACAKTI



Darbe girişimi öncesi 2 kez gizlice Türkiye'yi ziyaret eden General John F. Campbell'ın hem Erzurum'da hem de Adana'daki İncirlik Üssü'nde sır görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Askeri kaynağa göre, ordu içerisinde görev yapan tüm subay kadrosunun eğilimleri konusunda hazırlık sürecini yöneten isim yine ABD'li General Campbell idi. 2014 yılından buyana Afganistan'da konuşlu Uluslararası Destek Gücü'nün (ISAF) komutanlığını yürüten ve geçtiğimiz Mayıs ayında emekli olan Campbell'ın, darbenin başarılı olması halinde en kısa sürede yeniden Türkiye'ye gelme konusunda cuntacı isimlerle mutabık kaldığı belirtiliyor. İki ay önce emekli olan ISAF Komutanı General John F. Campbell'ın bulunduğu ve darbeye destek amacıyla Nijerya'da bulunan UBA Bank şubesinden CIA aracılığı ile ciddi para akışı sağlandığı bilgisini verdi. Aynı kaynak ayrıca, darbeye kadar olan süreçte kullanılan haberleşme kanallarına dair de önemli bilgiler verdi.

UBA Bank'tan gelen paralar cuntacılara

15 Temmuz'a giden süreçte Nijerya merkezli United Bank of Africa (UBA), 6 aylık para trafiğinin üssü oldu. Nijerya'dan Türkiye'ye para transferi, CIA tarafından oluşturulan bir ekip tarafından yürütüldü. Cuntacıları darbeye ikna sürecinde yüklü miktarda transfer gerçekleşti. Türkiye'ye gönderilen para, ülke içinde 80 kişilik özel ekibe ait farklı banka hesaplarına havale edildi. CIA'in oluşturduğu özel ekip üyelerince çekilen para, varacağı son adrese, yani cuntacılara elden teslim edildi. Doğu ve Güneydoğu'da bazı tanınmış isimler bu faaliyette etkin görev alırken, iç ve batı Anadolu'da ise Gülenist çete mensupları kullanıldı.

Subaylar İncirlik'teki masada tek tek fişlendi





2015 yılının ikinci yarısından itibaren FETÖ lideri Fetullah Gülen'e bağlı subayların desteği ile İncirlik'te oluşturulan tetkik merkezinde, emrinde asker olan tüm birimlerin haritası çıkarıldı ve tek tek eğilimleri, kişilikleri, kökenleri konusunda 'istişareler' yapıldı. En küçük bir karakol komutanından başlanarak tüm birimler üzerinde çalışma yürütüldü. Karakol, birlik, bölük, alay, tugay, tümen, kolordu ve ordu içerisinde emrinde asker bulunduran ve asker üzerinde aktif etkisi olan komuta kademesinde görevli isimler yakın markaja alındı.



