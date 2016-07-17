Yeni Şafak: Darbecilerin Whatsapp grubu ele geçirildi

Yeni Şafak gazetesinin internet sitesi, gözaltına alınan bir subayın telefonunda yer aldığı iddia edilen Whatsapp mesajlarını yayımladı. Cuntacıların da kullandığı "Yurtta Sulh" ismi verilen Whatsapp grubunda yazılanlardan yola çıkarak, Yeni Şafak "Cuntacıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü müdür yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri ve AFAD İstanbul İl Başkanı ile işbirliği içinde" olduğunu iddia etti. Yayımlanan mesajlar içerisinde "1. Ordu Komutanı (Ümit Dündar) hemen alınmalı" ifadesi yer aldı.

"Darbecilerin Whatsapp grubu ele geçirildi: İşte adım adım darbe planı" başlığıyla Yeni Şafak'ta yayımlanan haberin tam metni şöyle:

"Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerlerin Whatsapp grubu ele geçirildi. Binbaşı Murat Çelebioğlu'nun açtığı ve üst düzey komutanların yer aldığı grupta darbecilerin önemli gelişmeleri buradan paylaşacakları belirtiliyor. Binbaşı Çelebioğlu, 'önemli duyuruları buradan yapacağım' dedikten sonra darbeci subaylar tek tek pozisyonlarını bildiriyorlar.

"Gözaltına alınan bir subayın telefonundan videoya kaydedilen Yurtta Sulh ismi verilen grupta yazılanlara göre, darbeciler İstanbul Emniyet Müdürlüğü müdür yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç ve AFAD İstanbul İl Başkanı (Gökay Bostan) ile işbirliği içindeymişler. Whatsaap Grubu'nu kuran Binbaşı Çelebioğlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılarının arandığını kaydederek, 'büyük bölümü itaat ediyor' diyor. FETÖ'cü subaylardan Albay Müslüm Kaya gruba şunları yazmış: 'Belediyeden yüksek seviyedeki Mehmet Tunç Bey itaat ediyor. İBB'yi halledeceğim diyor. Bana zarar vermesinler diyor.' Darbeci subaylardan Binbaşı Osman Akkaya ise İstanbul AFAD İl Müdürü Gökay Bostan ile nasıl bir işbirliği içinde olduklarını şöyle yazmış: 'İl AFAD Md. Valilikte sorun çıkmaz dedi. Edremit'ten İstanbul'a dönmek istiyor. Faaliyeti destekliyor. Gelişime müsaade edilebilir mi diye soruyor.' Darbeciler gece Boğaz Köprüsü'ne hareket eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın acele tutuklanması talimatını da veriyorlar. FETÖ'cü subaylar, darbeye katılan askerlerin bugün yiyecekleri üç öğün yemeğin nereden tedarik edileceğini de aralarında tartışıyorlar."

İşte ilgili Whatsapp mesajlarının yer aldığı video: