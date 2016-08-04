Yeni Şafak: Darbeci F-16 pilotları Erdoğan'ın uçağını düşürecekti ama...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Dalaman’dan İstanbul’a taşıyan uçağı Balıkesir üzerindeyken darbecilerin kullandığı F-16 tarafından fark edildi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, F-16 uçağa kilitlenebilecek mesafeye yaklaştı. Fakat hamle yapan F-16'nın yakıtı azalınca geri dönmek zorunda kaldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından soruşturmalar devam ederken, o gün yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA Dalaman Hava Meydanı'ndan 01.43'te kalkış yaptı. Hem sivil hem askeri uçuşlarda kullanılan Dalaman Meydanı'nın darbeciler tarafından ele geçirilmesini engelleyen Albay Murat Selçuk Çol, Erdoğan'ın uçuşu için gerekli tüm hazırlıkları büyük bir gizlilikle gerçekleştirdi. Dalaman Garnizon Komutanı Albay Murat Selçuk Çol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyacak uçak kalkıncaya kadar bir başka uçağın inmemesi için pisti kararttı, pist üzerine araçlar çekilerek kullanılmaz hale getirildi. Bir süre meydana hiçbir uçağın inmesine ve kalkmasına izin verilmedi.

Bilgi akışını kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA'nın kalkışı için darbecilere uçuş bilgisi akışının kesilmesi beklendi. Darbe karşıtı havacı subayların çabalarıyla darbeciler, F-16'lara Erdoğan'ın uçuş bilgilerini ulaştıramadı. Darbecilerin ele geçirdiği F-16'lar bir süre kör uçuş yapmak zorunda kaldı. Böylelikle suikaste hazırlanan darbeciler Erdoğan'ı taşıyan uçağı havada yakalayamadılar. Erdoğan'ın uçağı Dalaman'dan Türk Hava Yolları'na ait sivil uçuş koduyla havalandı. Doğrudan İstanbul'a yönelmesi beklenen ATA uçağı, Akıncı'dan kalkan uçakların Atatürk Havaalanı üzerinden sert dalışları nedeniyle rota değişikliğine gitti. Kulenin dost-düşman ayrımı yapamadığı F-16'ların havaalanında uçuşları riske atması nedeniyle ATA uçağı İzmir'e yöneldi. Ardından da Bandırma üzerinde yarım saat turladı. Trafik güvenliğinin sağlanmasının ardından Erdoğan'ı taşıyan uçak Bandırma'dan İstanbul'a yöneldi. Tam bu sırada, İstanbul Boğazı'nı taciz eden F-16 uçağı Bandırma'ya yöneldi. F-16, Erdoğan'ı taşıyan ATA adlı Gulf-stream tipi uçağı fark etti.

Yakıtı bitince füze kilitleyemedi

TC-ATA'yı tanıyan F-16 radarla kilitlenebilen füze taşıyordu. TC-ATA'yı gördüğü anda füze atacak menzile ulaşmak üzere harekete geçti. Ancak füze kilitleyebileceği yakınlığa ulaştığında F-16'nın yakıtı bitti. Böyle olunca da darbeci subayın kullandığı F-16 menzilini değiştirerek tanker uçağa yönelmek zorunda kaldı. F-16'ya hızla yakıt ikmali yapılırken, bu sırada Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi.