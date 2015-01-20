T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Şafak Cibuti'nin Erdoğan sevgisine Fotoşop'la tercüman oldu!

Yeni Şafak beyaz pankarta 'Bu coşkunun adı Erdoğan' sözlerini ekledi

25 Ocak 2015 22:36

Yeni Şafak gazetesi, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Cibuti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya gelen yerel halkın açtığı beyaz pankarta Türkçe olarak “Bu coşkunun adı Erdoğan” sözlerini Fotoşop ile ekledi.

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Etiyopya’ya gittikten sonra ziyaretine ara vererek Suudi Arabistan’da Kral Abdullah’ın cenazesine katıldı. Cenazenin ardından Erdoğan, dün Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Cibuti’ye gitti.

Erdoğan’ı Cibuti’de devlet yetkilileri ve Cibutililer karşıladı. Yeni Şafak gazetesinin internet sitesi, Erdoğan’ı karşılamaya giden bazı Cibutililerin elindeki beyaz pankarta Türkçe “Bu coşkunun adı Erdoğan” ifadesini ekledi.

Daha önce Star gazetesi, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda dolmayan salonu Fotoşop ile doldurmuş, Milat gazetesi de Erdoğan’ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan’ı Fotoşop ile devleştirmişti.

 

ETİKETLER

yeni şafakpankartfotoşopbu coşkunun adı erdoğanhaber
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-01-25T22:36:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-cibutinin-erdogan-sevgisine-fotosopla-tercuman-oldu,284969","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/yeni-safak-cibutinin-erdogan-sevgisine-fotosopla-tercuman-oldu,284969"}]

İlgili Haberler

Gazetecilikte Milat: Fotoşopta ayar kaçınca Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda devleşti!

Milat gazetesi Bakanlar Kurulu fotoğrafın fotoşopladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24