Yeni Şafak Cibuti'nin Erdoğan sevgisine Fotoşop'la tercüman oldu!

Yeni Şafak gazetesi, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Cibuti’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya gelen yerel halkın açtığı beyaz pankarta Türkçe olarak “Bu coşkunun adı Erdoğan” sözlerini Fotoşop ile ekledi.

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Etiyopya’ya gittikten sonra ziyaretine ara vererek Suudi Arabistan’da Kral Abdullah’ın cenazesine katıldı. Cenazenin ardından Erdoğan, dün Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Cibuti’ye gitti.

Erdoğan’ı Cibuti’de devlet yetkilileri ve Cibutililer karşıladı. Yeni Şafak gazetesinin internet sitesi, Erdoğan’ı karşılamaya giden bazı Cibutililerin elindeki beyaz pankarta Türkçe “Bu coşkunun adı Erdoğan” ifadesini ekledi.

Daha önce Star gazetesi, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda dolmayan salonu Fotoşop ile doldurmuş, Milat gazetesi de Erdoğan’ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Erdoğan’ı Fotoşop ile devleştirmişti.