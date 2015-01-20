Gazetecilikte Milat: Fotoşopta ayar kaçınca Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda devleşti!

Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplanmasını bugünkü (20 Ocak 2015) nüshasında sürmanşetten yayımladığı haberle duyuran Milat gazetesi, toplantı fotoğrafını Erdoğan’ı Fotoşop ile 'devleştirerek' kullandı. Hükümete yakınlığıyla bilinen diğer bir gazete olan Star, Erdoğan’ın 24 Eylül 2014’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dolmayan salonu Fotoşop yardımıyla dolu olarak göstermişti.

Bakanlar Kurulu, ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi muhalefetin tepkisini çekerken, hükümet kanadı daha önce 6 Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’nu topladığını hatırlatarak, bu hakkın anayasada toplandığını belirtti.

Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu’nu toplaması, hükümete yakın gazetelerde de geniş yankı buldu. Star, Yeni Şafak ve Akşam toplantıyı “Başkanlık rejimine geçiş” olarak nitelerken, Milat, Erdoğan’ı başkan ilan ederek Fotoşop ile ‘devleştirdi’.

Gazetenin sürmanşetten yayımladığı haberdeki Bakanlar Kurulu toplantısında çekilen fotoğrafta Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanlar normal boyutlarıyla görülürken, Erdoğan’ın Fotoşop ile büyütüldüğü görülüyor.

Star da ‘fotoşop’lamıştı

Star gazetesi, 25 Eylül 2014 tarihli nüshasında, tamamı dolmayan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu salonunu Photoshop yardımıyla dolu göstermişti.