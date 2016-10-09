Yeni Şafak: Cezaevindeki FETÖ'cü polis, eşine "Ortalık çok karışacak, kasımda çıkacağız" dedi!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla Malatya'da tutuklanan eski başkomiser Fatih Günay'ın telefonda eşine “Ortalık çok karışacak. Yakında çıkacağız. Evlilik yıldönümümüz 22 Kasım’da evde olacağım” dediği iddia edildi. Günay'ın "Geleceğiz geleceğiz. Lamı cimi yok. Allah'ın izniyle çıkacağız. Vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Dışarıdaki ite puşta yem olacak değiliz" dediği öne sürüldü.

Yeni Şafak'ta Osman Özgan'ın imzasıyla yayımlanan haber şöyle:



Toplumda korku ve panik havası oluşturmak isteyen ihanet çetesinin yeni taktiği deşifre oldu. FETÖ bu kez de cezaevindeki üyeleri üzerinden propaganda peşinde. 'FETÖ üyeliği' ve 'darbe girişimi' suçlarından 30 Temmuz'da tutuklanan eski başkomiser Fatih Günay'ın eşiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, örgütün amacını ortaya koydu.





Malatya Cezaevi'nde tutuklu bulunan Günay, 27 Eylül'de eşiyle yaptığı konuşmada, “Gazeteden, radyodan takip ediyorum, ortalık çok karışacak. Dışarı çok çıkmayın, gıda maddelerini arttırın” diyor. Eşi S. Günay ise “Birazdan çıkar alırım. Annem rüyasında seni görmüş, eve gelmişsin, yüzün pırıl pırıl” diye konuşuyor. Fatih Günay da “Geleceğiz geleceğiz. Lamı cimi yok. Allah'ın izniyle çıkacağız. Vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Dışarıdaki ite puşta yem olacak değiliz. Aralık ayını görmeyiz, Kasımda çıkarız” karşılığını veriyor. Dinlenildiğini bilmesine rağmen Günay'ın açık açık bu ifadeleri kullanması örgütün kuyruğu dik tutma çabası ve algı operasyonu olarak nitelendirildi.



'ZIRVASINDAN ZİRVESİNE'



Günay konuşmasının devamında, “Telefonu dinleyenler de 'bunlar ne konuşuyor' gibi düşünebilirler. Az kaldı güzelim çıkacağız. 3-5 kişi değil, toptan hepimiz çıkacağız. Yani biz çıkmayacağız tek. Tüm Türkiye çıkacak zindandan. Çıkmakla kalmayacağız, biz onları sokacağız içeri. Zırvasından zirvesine, itine kopuğuna, bürokratından bilmem neyine...” şeklinde konuşuyor. Günay'ın 'zırvasından zirvesine' ifadesini teröristbaşı Fetullah Gülen de bir beddua seansında kullanmıştı.



EVLİLİK TARİHİ TUTMADI



FETÖ'nün kapatılan TV kanallarından STV'deki 'Şefkat Tepe' dizisinde, Hazreti Peygamber gökten ışıklar içinde indirilip bir kamyonete bindirilmişti. Büyük tepkilere neden olan skandal görüntülerin benzeri, Günay'ın eşiyle yaptığı konuşmada da yaşandı. Günay, eşine, “Malatya Cezaevi'nde bayram namazı ile ilgili söylentiler geziyormuş, duydunuz mu?” diye soruyor. Eşi ise “Yok birtanem” karşılığını veriyor. Günay da bunun üzerine “Efendimiz (cezaevine) gelmiş bayram namazına, oradakilerin hatırına diye...” diyor. Dini kendi menfaatlerine alet etmekte hiçbir beis görmeyen örgütün mensubu olan Günay'ın Hz. Peygamberi de oyunlarına alet etmesi dikkat çekti. Günay, konuşmasının sonunda eşine “22 Kasım evlilik yıldönümümüzde görüşürüz” diyor. Ancak yapılan incelemede, Günay çiftinin 24 Ağustos 2009'da evlendiği anlaşıldı.