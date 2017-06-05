Yeni Şafak: ByLock'ta ikinci aşama; 105 bin kişilik liste BTK'da

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması olduğu ileri sürülen 'ByLock'u kullanan 105 bin kişilik listeyi savcılıklara gönderdiğini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bu listeyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilettiğini aktardı. Gazetenin "ByLock'ta ikinci aşama" başlıklı haberine göre, başsavcılık, ByLock listesinde yer alan şüphelilerin internet trafiğinin araştırılmasını talep etti.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberi şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kripto haberleşme programı ByLock’u kullananlar için çember daralıyor. MİT’in ByLock kullanıcısı olduğunu bildirdiği 105 bin kişinin internet trafiği mercek altına alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 105 bin kişinin, FETÖ’nün ByLock için Litvanya’dan kiraladığı IP adresine bağlanıp bağlanmadığını araştıracak.

Liste savcılıklarda

MİT, ByLock’u kullandığını tespit ettiği 105 bin kişilik listeyi, geçtiğimiz günlerde bütün savcılıklara gönderdi. Savcılıkların gerekli işlemleri yapmasının ardından ise düğmeye basıldı ve tüm Türkiye’de ByLock kullandığı anlaşılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bugüne kadar 105 bin ByLock kullanıcısından 50 bini hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Bunlardan yaklaşık 10 bininin ise İstanbul ve Ankara’da olduğu belirtildi.

Ankara Başsavcılığı BTK'dan istedi

Ancak ByLock kullandığı gerekçesiyle “FETÖ’ye üye olmak” suçundan gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin neredeyse tamamı suçlamayı reddediyor. Şüpheliler ‘ByLock’u telefonuna yüklemediğini ve kullanmadığını’ iddia ediyor. Bazı şüpheliler ise ‘ByLock’un yüklendiği telefon numarasının kendi üzerine kayıtlı olduğunu ancak numarayı kendisinin değil bir yakınının kullandığını’ ileri sürüyor. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti ve yaklaşık 105 bin kişilik listeyi BTK’ya gönderdi. Başsavcılık, ByLock listesinde yer alan şüphelilerin internet trafiğinin araştırılmasını talep etti.

FETÖ'nün IP'sine bakılacak

BTK, 105 bin kişinin internet verilerini mercek altına aldı. BTK, listede yer alanların FETÖ’nün ByLock için belirlediği IP adresini kullanıp kullanmadığını belirleyecek. Daha önce FETÖ mensuplarının, ByLock için Litvanya’dan 9 adet IP adresinin kiralandığı belirlendi. Ancak bunlardan sadece "46.166.160.137" numaralı IP adresinin kullanıldığı, diğerlerinin ise yedekte bulundurulduğu anlaşıldı. BTK, özel bir program sayesinde örgüt mensuplarının söz konusu IP adresine bağlanıp bağlanmadığını da araştıracak.

Yalanları çürütecek

Böylece örgüt mensuplarının ByLock kullandığı BTK’nın yaptığı çalışmayla da ortaya konmuş olacak. FETÖ soruşturmalarının en önemli delilleri arasında yer alan ByLock’u kullanmadığını iddia eden şüphelilerin yalanları da çürütülecek. BTK söz konusu incelemesini tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Ankara Başsavcılığına gönderecek. Söz konusu rapor, soruşturma ve dava dosyalarına delil olarak konulacak.

Bilgiler saklanıyor

2014 yılında yapılan düzenlemeyle Türkiye’de internet trafik bilgisi belirli sürelerde saklanabiliyor. Ancak saklanan bilgi içerik bilgisi olmuyor. Sadece IP numaralarının hangi tarih ve saatte irtibat kurdukları kişiler ile lokasyon bilgisi saklanıyor. Buna göre, kimin kimi aradığı ve konuşma süresi trafik verisi olarak kayıt altına alınıyor. İnternette de hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği, ne kadar süreyle kaldığı gibi bilgiler internet trafiği verisi olarak saklanıyor.