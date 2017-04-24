Yeni Şafak: ByLock'ta darbe itiraf edilmiş; "İki günlük işleri var" deniliyor

Yeni Şafak gazetesi, 'FETÖ’nün üst düzey iki imamı arasındaki ByLock yazışmalarının deşifre olduğunu öne sürdü. Aralık 2015’te gerçekleştiği öne sürülen bu yazışmalarda, ““Aslında bir sabahlık işi var hepsinin. 3 savcı yazacak iddianameyi. Kolluk gücü olarak asker gözaltı yapacak. Hâkimler de iki günde işi bitirecek" denildiği iddia ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberi şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün Ankara ve bazı civar illerdeki öğrenci yurtlarının sorumlusu olan Mustafa Harput hakkında yürüttüğü soruşturmada, örgütün 15 Temmuz darbe girişimini aylar öncesinden planlamaya başladığını ve örgüt üst düzey kadrolarının bu hazırlıklardan haberdar olduğunu belgeleyen önemli delillere ulaşıldı.

FETÖ’cü darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Konya merkezli YURTDER isimli derneğin örgütün yurt yapılanmasının çatı kuruluşu olduğu belirlendi. Harputlu’nun da bu derneğin gayri meşru yöneticisi olduğu ve örgüt adına Ankara ve civar illerde faaliyet gösteren öğrenci yurtlarındaki faaliyetleri organize ettiği tespit edildi. 30 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alınan ve 13 Şubat’ta tutuklanan Harput’un örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı anlaşıldı.

Gerçek Hayat dergisinin bu haftaki kapağı, FETÖ'yle mücadelenin en önemli delili olan Bylock'a dair bilinmeyenleri gözler önüne seriyor. Emeti Saruhan imzalı dosya habere göre, yapılan incelemelerde "115 bin kişide" Bylock tespit edildi. Ele geçirilen ByLock yazışmalarında 215 bin kayıt görünüyor. Ancak yetkililer bir kişinin programı birden fazla kurmuş olabileceği için mükerrer kayıtlar olduğunu söylüyor. Bu mükerrer girişler ayıklandı, IP çatışması gibi teknik ayrıntılar değerlendirildi ve kesin olarak ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişi sayısı 115 bin olarak belirlendi. Bu nedenle düzenlenen bu son listedekilerin kesin olarak örgüt üyesi olduğu kabul ediliyor.17- 25 Aralık darbe girişimleri, Tahşiye ve Balyoz kumpaslarında görev alan ekibin hepsinin ByLock’çu olduğu tespit edildi. Kriter değişti: 3 kere iletişime geçen Bylock’çu ByLock soruşturması ilk başladığında mavi, turuncu ve kırmızı şeklinde üç renk üzerinden tanımlama yapılmıştı. Mavi renk olarak belirtilenler programı ADSL üzerinden indirilmesi durumunda, kullanılan kişinin tespitinin zor olması, en az kullananlar şeklinde, turuncu renk daha fazla kullanan, kırmızı renk ise en az 300 defa kullanmış olanlar için tanımlanmıştı. Yetkililer bu sınıflandırmaya göre mavi listede olanların bazı hakimler tarafından tutuklanmadığını ifade ediyor. Şimdiki listede ise bu ayrım kullanılmıyor. Sebebi listenin kesinleşmesi. Bir kişinin ByLock’çu sayılması için kabul edilen yeni kriter “En az 3 defa farklı günlerde Litvanya’daki sunucu ile temasa geçilmesi.” IP çakışması, Wifi, ADSL karışıklığı gibi durumlar da bu son kriterle elenmiş oluyor.3 milyon mesaj çözüldüByLock’tan 18 milyon kadar mesajlaşma yapılmış. Bu mesajların 3 milyon kadarının içeriği çözüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu (KOM) gerekli analizi yaptıktan sonra mesajları tasnifleyerek savcılara gönderecek. 18 milyon yazışma içerisinde kandil mesajları, dua istekleri gibi günlük konuşmaların yanı sıra kritik örgüt içi yazışmalar da var. Örneğin HSYK üyelerinin isimleri ByLock üzerinden yapılan yazışmalarda tartışılmış.Kripto elemanların adı yazışmalarda geçiyorDeşifre olmamış, örgütle herhangi bir şekilde irtibatı olduğu ispatlanamayan, ByLock da kullanmayan kripto örgüt mensuplarının bir kısmının adı da bu yazışmalarda geçiyor. Tespit edilen bu kişiler de örgüt üyesi olmaktan dolayı tutuklanıyor. Böyle bir olay Urfa’da yaşandı. Örgütle hiç bağlantısı yok gözüken, ByLock’u da olmayan bir polis memurunun adı, çözülen ByLock yazışmalarında “Urfa KOM’da deşifre olmamış X adlı elemanımız var” şeklinde geçince örgüt üyeliğinden yakalandı.2 yıl sürecekByLock’taki bütün yazışmalar ancak 2 yıla kadar çözülecek. Sistem 10 gün gerideki yazışmaları otomatik olarak sildiği için bazı yazışmalar sadece görüntü olarak elde edilebildi, ID’lere ulaşılamadı. Bunların eşleştirilmeleri de yapılacak. Bu çözümlemeler sonucu ByLock kullanmayan ancak yazışmalarda adı geçen örgüt mensuplarına da ulaşılacak. Şu anda 115 bin olan sayının bu sayede 4 katına çıkması bekleniyor.90 bin kişiye daha işlem yapılacakBugüne kadar ByLock’çulara yönelik yapılan operasyon sayısı 10 bin civarı. Bunlardan 2-3 bin kişi kadarı polis ve asker. Yani toplam sayının ancak yüzde onuna tekabül eden bir sayı söz konusu. 90 bin kişiye henüz işlem yapılmadı. Ancak ByLock listesindeki kişilerin yurt dışına kaçmalarını engellemek için pasaportlarına zayi kaydı düşüldü. Yurtdışına çıkmaya kalktıkları anda pasaportlarına el koyuluyor.MİT’ten ByLock kullanan 100 FETÖ’cü atıldı 15 Temmuz’dan hemen sonra MİT önce ByLock listeleri üzerinden kendi içini temizledi. Yaklaşık 100 MİT personeli işten atıldı. Adalet Bakanlığı da konuyu ciddiyetle ele alan kurumlardan biri oldu. ByLock’çu olduğu belirlenen personelin listesi verildi ve personel temizlendi. Çağlayan Adliye Sarayı’ndaki hakim, savcı ve personele tek tek bakıldı. İstanbul Adliyesi’nden yaklaşık 15- 20 FETÖ’cü açığa alındı. Meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer’in ByLock kullandığı ise ihraçtan sonra ortaya çıktı.Emniyet Müdürlüğü de FETÖ’yü ciddi bir şekilde takip etti. Poliste grup sohbetler olduğu için kolay çözüldü. Orduda ise tek tek, hücre tipi yapılanma olduğu için henüz deşifre olmamış subaylar var.Hepsi ByLock kullanıcısı çıktı17- 25 Aralık darbe girişimleri, Tahşiye ve Balyoz kumpaslarında görev alan ekibin hepsinin ByLock’çu olduğu tespit edildi.

Bylock'u mesajını sil talimatı

ByLock’u Ağustos 2014 ile Şubat 2016 tarihleri arasında aktif olarak kullandığı belirlenen Harput’un “mharun111” kullanıcı adı ve çocuklarının baş harflerinden oluşan “rssy.12” şifresi ile ByLock üzerinden 156 örgüt üyesiyle görüştüğü tespit edildi. Söz konusu konuşma içerikleri de deşifre edilen Harput’un çok sayıda akrabası için iş ayarlama görüşmeleri ile örgüt yurtlarının durumu hakkında mesajlaşmalar yaptığı görüldü. Harput’un ayrıca kendisine bağlı örgüt yurtlarına yapılacak baskınlara karşı ByLock üzerinden görüşmeler yaptığı ve yurt sorumlularına dijital verilerin yok edilmesi konusunda talimatlar verdiği ortaya çıktı.

İş 4 seneye kalırsa gemi çok su alır

Harput’un örgütün yargı imamlarından firari Fatih A. ile mesajlaşması ise dikkat çekti. FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ün teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla darbe hazırlıklarını başlattığı Aralık 2015’e denk gelen konuşmalara göre, Fatih A.’nın darbe girişiminin şifrelerini verdiği görüldü. Zor günlerin kendilerini beklediğini ifade eden Fatih A. “İş 4 seneye kalırsa gemi çok su alır Allah muhafaza. Şeytan bunlar” dediği görülüyor.

"3 savcı iddianameyi yazacak,

askerler gözaltı yapacak"

Fatih A. konuşmalarında ayrıca yargı ve emniyet içerisindeki mensupları aracılığıyla meşru hükümetin devrilebileceğinin de mesajını verirken 17-25 Aralık’ın da örgütün darbe girişimi olduğunu itiraf ediyor. Fatih A.’nın mesajlarının o bölümü ise şöyle: “Aslında bir sabahlık işi var hepsinin. 3 savcı yazacak iddianameyi. Kolluk gücü olarak asker gözaltı yapacak. Hakimler de iki günde işi bitirecek. HSYK üyelerini de medyayı da alacaksın. 1 haftada değişir her şey. TV’ler anlatmaya başlasın bunları. Gerisi zaten ülkeyi ele almış olacaksın. 17-25 Aralık başarılı olsa böyle olacaktı zaten. 17-25 Aralık’ı neden yaptık o zaman. Böyle gitmemeli süreç. Anormal durumlar çıkmaya başlar bir müddet sonra.”

"Hazırlık var şu an direkt asker girer"

Fatih A.’nın konuşmasının son bölümünde ise FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine hazırlık yaptığını ortaya koyuyor. A.’nın mesajında, “Aramızda kalsın. Hazırlık var şu an. Yaparlar mı bilmiyorum. Toplanacakların listesini oluşturuyorlar. Belki direkt asker girer” dediği anlaşıldı. Mustafa Harput’un “Çatışma olur?” sorusu üzerine ise A., “Yok ya kim çatışacak. Mısır’daki kadar bile olmaz. Medya elde olursa her şeyi anlatabilirsin. 4 yılda bu süreç gitmez, kaldırılamaz” karşılığını veriyor.

USB’leri yedekleyip kaldıracağız

Harput’un 156 örgüt üyesiyle gerçekleştirdiği o görüşmelerin birinde, “Abiler Sa. Bir bilgi geldi. Yurtlara gece denetimi başlatacaklarmış. Yurtlarda usulsüz kalan olmasın” dediği görüldü. Başka bir mesajda ise Harput, “Abiler cumartesi gelirken hizmet amaçlı kullandığınız tüm usbleri getirmenizi istiyoruz, terbirli olsun. USB’leri getirirken içini de tutulması gereken önemli gördüğünüz bilgiler olsun. Onları alıp yedekleyeceğiz. Sonra da tüm USB’ler ve bilgisayarlar ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı olarak kaldırılacak. Aynı şeyler tüm iller için geçerli” ifadesini kullandı.

Konuşmaları inkâr etti

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, öğrenci yurtlarının sorumlusu Mustafa Harput hakkında “Terör örgütü üyesi olmak” suçundan, 15 yıla kadar, “Anayasayı ihlal” suçundan ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianame, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Söz konusu ByLock konuşmaları önüne konulan Harput, savunmasında, ByLock’u kullanmadığını ve konuşmaların kendisine ait olmadığını iddia etti. Harput ayrıca, konuşmalarındaki isimleri de tanımadığını, darbe girişimi ve darbe hazırlığı ile ilgili önceden bilgisi olmadığını savundu. Öte yandan, HTS kaydına göre, Harput ile Fatih A. arasında 108 telefon irtibatının olduğu da belirtildi. Harput’un teröristbaşı Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya 85 bin 997 TL para yatırdığı da saptandı.