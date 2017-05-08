Yeni Şafak: Böke’nin istifa etmeden önce ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü iddia ediliyor

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, "Atılması gereken adımlar, 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır" partideki görevlerini bırakan eski CHP Sözcüsü ve eski ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin istifa kararını vermeden önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile görüştüğünü iddia etti. "Böke kimin projesi" başlığıyla yayımlanan haberde "CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yerine, partideki görevlerinden istifa eden İzmir Milletvekili Böke’yi Genel Başkanlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basıldı. Böke’nin istifa etmeden önce ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü iddia ediliyor" ifadesi kullanıldı.

Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras'ın haberi şöyle:

Kumpasla Deniz Baykal’ı koltuğundan edip yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nu getiren irade, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan da ümidi kesince başka projeleri devreye soktu. Kılıçdaroğlu’nun yerine partideki görevlerinden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yi Genel Başkanlık koltuğuna oturtmak için düğmeye basıldı. Böke’nin istifa etmeden önce ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile görüştüğü iddia ediliyor.

Meral operasyonu tutmadı

Siyaseti dizayn eden çevreler 16 Nisan sonrası yeni planlarını devreye sokmaya başladı. Bu çevre, 1 Kasım seçimleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP yönetimini değiştirmek için Meral Akşener’i sahaya sürmüştü. MHP üzerine yapılan operasyon ve FETÖ ile bağlantıları tespit edilen hakimler aldıkları kararlarla MHP’ye olağanüstü kongerenin yolunu açmışlardı.

İtirazlar yolu tıkadı

MHP yönetimi ise mahkemelere yaptığı itirazlarla olağanüstü kurultay yolunu kapadı. 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından muhalifler lehine karar alan hakim ve savcıların FETÖ ile iltisakı belgelenince MHP üzerine yapılan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’yi koltuğundan edip Meral Akşener’i MHP’nin başına geçirme planları suya düştü.

ABD büyükelçisi ile esrarengiz görüşme

Selin Sayek Böke, Özgür Özel, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner ve Zeynep Altıoklar’ın birlikte hareket ettiği, bu grubun Kılıçdaroğlu’nun yerine gelip, eşbaşkanlık sistemini hayata geçirmek istedikleri belirtildi. Parti kulislerinde, Özel ve Böke’nin geçtiğimiz cuma günü Amerikan Büyükelçisi ile görüştüğü iddia edildi. Aykut Erdoğdu ile Kılıçdaroğlu’nun anlaştığı, Böke’nin yerine Erdoğdu’nun yerine bunları getirince grubun da dağıtıldığı belirtiliyor.

"Görev" sırası Selin'de

MHP üzerine oynanan oyun tutumayınca, siyaseti dizayn eden irada yeni bir girişime hazırlanıyor. Meral Akşener Projesi tutumayınca, sıra Selin Sayek Böke’ye geldi. Kılıçdaroğlu’nu Genel Başkanlık koltuğuna oturtarak CHP’yi dizayn edenler yine devreye girdi. Muhaliflerin çıkışıdan rahatsız olan bu el, Böke için operasyon başlattı. Partideki görevlerinden istifa eden Böke’nin, olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday gösterileceği belirtiliyor.

Parti "DSP'nin son zamanlarına döndü"

Kılıçdaroğlu’na muhalif isimler ise, Böke’nin bu çıkışını danışıklı dövüş olarak görüyor. Böke’nin yönetime karşı imiş gibi yaptığını dile getiren muhalif isimler, DSP’nin son dönemindeki olayların şimdi CHP’de yaşandığını belirterek, “Arkasına 3 milletvekili takan her gün bir proje ile çıkıyordu. Şimdi CHP’de DSP’nin o günlerine döndü” değerlendirmesinde bulunuyorlar.