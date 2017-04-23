Yeni Şafak: Bir FETÖ evi daha; darbe girişiminin planları burada yapıldı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin planlarının Ankara'da Yenimahalle’de bulunan bu dört katlı binada yapıldığını iddia etti. Evin 'FETÖ'ye ait olduğunu iddia eden gazetede "2012 yılından beri örgütün sözde jandarma imamlarının gizli toplantılarında karargah olarak kullanan daire, darbe girişimi başarısız olunca bir gecede boşatıldı. 4 katlı bina Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na 1 kilometre uzaklıkta" ifadesi kullanıldı

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberi şöyle:

'FETÖ’nün Ankara’da hain darbe girişimini planladığı evi Yeni Şafak görüntüledi. 4 katlı bina Yenimahalle Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi’nde bulunuyor. 2012 yılından beri örgüt tarafından kullanılan bina ilk önce gizli tanık “Şapka”nın ifadesinde yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, itirafçılardan ayrıntılı ifade aldı. Savcılık, itirafçıyla birlikte özel bir ekibi Ankara’ya gönderdi. Bu şekilde darbe üssü bulundu.

Detaylı ifadede çıktı

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturmada FETÖ’nün Jandarma’dan sorumlu müdür yardımcısı itirafçı oldu. İstanbul’daki Astsubay ve Uzman Çavuşlardan sorumlu öğretmen Özgür Birdal tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık soruşturma kapsamında Jandarma imamlığı yapan Birdal’ın ayrıntılı ifadesini aldı.

Birdal ifadesinde, Münir kod isimli imamın Ankara Yenimahalle ilçesinde Lalegül Kavşağı olarak bilinen İl Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki 3-4 katlı bir apartman dairesinde takıldığını, en son 2012 yılı içerisinde kendisini gördüğünü aktardı. Münir’in jandarma bölge temsilcisi olduğunu kuvvet imamına bağlı çalıştığını söyleyen Birdal, Ankara Beytepe’de bulunan Jandarma Astsubay okulundan mezun olan örgüt personeli ile burada tanıştırıldıklarını aktardı.

2012’den beri kullanıyorlarmış

Personelle her 30 Ağustos’ta okullarından mezun olmadan önce ‘devir teslim’ adı altında toplantı yaptıklarını anlatan Özgür Birdal kendisinin de 2012 yılında bu toplantılara katıldığını, toplantılara yalnızca müdür ve müdür yardımcılarının katıldığını beyan etti. Savcılık, bunun üzerine Birdal’ın Ankara’daki örgüt üyeleriyle toplandığı bu eve yoğunlaştı.

Tutuklu bulunan Özgür Birdal, bu evi tarif edebileceğini söylemesi üzerine Ankara’ya götürüldü. İfadesinde bahsettiği yerin Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi’nde bulunan bir ev olduğu belirlendi. Bu evin daha önce gizli tanık ‘Şapka’nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı yer olarak gösterdiği yerle aynı olduğu ortaya çıktı.

Ankara'da kritik toplantılar

Gizli tanık Sel’in ifadesinde, Jandarma imamı Birdal’ın da örgüt evi olarak kullanıldığını deşifre ettiği evde, darbe girişimi öncesi toplantı yapıldığı belirlenmişti. Darbe girişimi öncesi Ankara’da aralarında sivil imamların ve askerlerinde bulunduğu çok sayıda kişinin yer aldığı kritik toplantılar yapıldığı kamuoyuna yansımıştı.

Bir gecede boşaltıp kaçtılar

Yenimahalle Tepealtı Mahallesi İvedik Caddesi’nde bulunan 4 katlı bina Jandarma İl Komutanlığı’na 1 kilometre, Milli İstihbarat Teşkilatı’na ise 500 metre uzaklıkta yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bir gecede boşatılan daire şimdi kiraya verilmiş durumda. Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar, dairede yaşayanların kimseyle konuşmadığını söylüyor. Vatandaşlar, “FETÖ’nün üst düzey yönetici kadrosundan olduklarını ve evi üs olarak kullandıklarını polisler geldiğinde bize söyleyince öğrendik. 15 Temmuz’un ardından bir gecede daireyi terk ettiler. Bir hafta önce ise evi başkaları kiraladı” diyor. Bina kapısında ise yüksek güvenlikli görüntülü konuşma sistemi var. Ayrıca bir bilişim şirketinin adresi de bir süre öncesine kadar aynı dış kapı numarası görünüyor.

Şemadakiler cezaevinde

Özgür Birdal, ifadesinde örgütün özellikle Jandarma yapılanmasındaki isimleri savcılıkla paylaştı. Savcılık bunun üzerine örgütün Jandarma yapılanmasına ait bir şemayı soruşturma dosyasına ekledi. Birdal, astsubay ve uzmanlardan sorumlu müdür yardımcısı Murat Baki, Jandarma İstanbul Anadolu yakası abilerinden öğretmen Evren Pehlivan’ın ismini verdi. Ayrıca Pehlivan’ın sorumluluğunda Jandarma Astsubay Muhammet Aliko, Astsubay Mustafa Özyurt, abi Reşat Şahin’in isimlerini paylaştı. Bu isimlerle ilgili yakalama kararı çıkartılırken, tüm şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.