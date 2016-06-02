Yeni Şafak: Ankara ve Barzani devre dışı bırakıldı; ABD, PYD'yle enerji hattı kuruyor

Yeni Şafak gazetesi ABD'nin Suriye politikasının Türkiye'nin stratejisinden farklı olduğunu söyleyerek "Ankara ve Barzani devre dışı bırakıldı, ABD, bölgede PYD'yle enerji hattı kuruyor" dedi.

Şengal'in PKK'ya ABD tarafından teslim edildiğini söyleyen gazetnin haberine göre, Türkiye'nin en üst seviyede tepkilerine rağmen Suriye PKK'sı PYD ile temasını sürdüren ve örgüte askeri-lojistik desteğini artıran Washington'a Ankara, “Rakka operasyonunu birlikte yapalım. IŞİD de dahil bölgeyi tüm terör unsurlarından temizleyelim” teklifini iletti ancak ABD'nin ajandasında bambaşka planlar var.

“Kürdistan planından vazgeçtik” diyen ve Ankara'dan İncirlik vizesi alan Amerikan yönetimi, masadaki taahhütlerinin aksine geçtiğimiz kasım ayından buyana Suriye ve Irak'ta yeni bir koridorun altyapısını hazırlıyor.

PYD/YPG ile ortak giriştiği Rakka operasyonu öncesi, iki yıldan beri 'kanlı bıçaklı' durumdaki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Goran Hareketi arasında 11 maddeden oluşan uzlaşma zeminini oluşturup tarafları anlaşmaya zorlayan ABD, daha sonra Süleymaniye'den başlayıp Kerkük'ü de içine alan ve Afrin'e kadar uzanacak koridor için düğmeye bastı.

Sınırın 90 kilometre güneyinde hayata geçecek koridorla ABD, Türkiye'nin müdahalesini sınırlamayı hedefliyor.



İkinci hat açılıyor





Musul'un IŞİD tarafından işgal edilmesiyle birlikte, Bağdat'la işbirliği halinde PKK'yı Kerkük'e sokan Washington, örgütün bölgedeki hareketliliğine de olanak sağlamıştı.

Irak-Suriye sınırındaki Şengal'i PKK'ya teslim eden ABD, bir yandan da Türkiye ile stratejik anlaşmalara imza atan Mesut Barzani'yi devredışı bırakmak için Celal Talabani'nin liderlik ettiği KYB ile Goran'ı ve PKK'yı birleştirdi. Sonraki adımı devreye sokan ABD, Süleymaniye-Kerkük-Havice hattı üzerinden Musul'un bir bölümünü kuşatıp Suriye sınırından Deyr Zor'dan Rakka yönüne ilerleyen ikinci bir hat oluşturma çalışmasına girişti.

Erbil, Dohuk ve Musul'un bir kısmının dışarıda kaldığı yeni haritaya göre batıda Afrin'e dek ulaşacak yeni 'enerji' koridoruyla, ABD destekli Kürdistan haritası da bölünmüş olacak. ABD'nin yeni ajandasında, Erbil ve Dohuk'da Barzani'nin kontrolünde ayrı bir Kürt bölgesi oluşturulması öngörülüyor. Plan üzerinde Rusya ve İran'ın da mutabık kaldığı belirtiliyor.

Rus uçağının düşürülmesi öncesi ve sonrasında PYD'lilerle 30'a yakın temas kuran ABD, 3 Kasım 2015 tarihinden beri Şengal Dağı eteklerinde tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan Ebu Hacer Havaalanı'na yerleşti. Bu arada Ankara'nın dikkatlerini sınır ötesinden çekmek için de Şırnak-Hakkari ve Mardin'de hendekler açarak bombalı tuzaklara hız veren terör örgütü, bunu Washington aklıyla yaptı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla büyük darbe alan PKK, ABD'nin Rakka operasyonu sonrası ise, Türkiye içindeki yaklaşık 3 bin 250 militanından 1800'ünü Şengal hattına kaydırdı.

Irak Kürt Yönetimi Lideri Barzani, 2016 Kasım ayında ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi ekim ayında bağımsızlık referandumunu yaparak ABD'nin Süleymaniye ve Kerkük planını devredışı bırakmaya çalışacak. Barzani, referandum kartı ile bölge halkının siyasi ilgisini yeniden kendisinde toplamak istiyor. Kasım ayı başından buyana Türkiye sınırının yanıbaşındaki bu yeni haritalandırma sürecinden Türkiye'nin uzaklaştırılmak istendiği belirtiliyor.