Yeni Şafak: AKP, 2. oylamada 367'nin altında kalırsa dokunulmazlığı referanduma götürecek

Yeni Şafak, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların ikinci tur oylamasında 367 ‘evet’ oyunun çıkmaması durumunda referanduma gidileceğini söyledi.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifi için ilk tur oylama TBMM Genel Kurulu’nda yapılmıştı. 1. maddenin oylamasında 350 kabul, 148 ret oyu çıkmıştı. 5 milletvekili çekimser oy kullanırken, 27 milletvekilinin kullandığı oy geçersiz sayılmıştı. İlk maddenin oylamasının ardından Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili 2. maddenin oylamasına geçilmişti. 2. maddenin oylamasında ise 357 kabul, 149 ret oyu çıktı. Çekimser oy sayısı 16 olurken, 6 oy da geçersiz sayılmıştı.

Yeni Şafak’ın "AK Parti'nin tercihi milletin hakimliğine başvurmak" dediği haberi şöyle:

Dokunulmazlıklarla ilgili değişiklik teklifi, ‘evet’ oyu vereceğini açıklayan CHP’nin tutumu nedeniyle referandum aralığında kaldı. Yarınki ikinci tur oylamada da 367’nin altında kalınırsa referanduma kapı aralanıyor. AK Parti'nin tercihi milletin hakimliğine başvurmak.

Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişiklik teklifinde ilk tur oylama sonuçlarının ardından referandum yolu göründü. İkinci tur oylamada da 367'nin altında kalınırsa referanduma gitmek zorunlu olacak. Anayasa uyarınca değişiklik teklifleri TBMM Genel Kurulu'nda iki tur görüşülüyor ve oylamada TBMM üye tamsayısının (550) 5'te 3'ünün (330) oyu aranıyor. Önceki gün milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için görüşülen teklifin geneli üzerinde yapılan oylamada 348 evet çıktı. Dokunulmazlık teklifinin 1'inci maddesi 350, 2. maddesi de 357 'evet' oyu aldı.

Gözler ikinci turda

İlk tur oylamada 330 milletvekilinin dokunulmazlıkların kaldırılması için oy vermesiyle ikinci turun yolu açıldı. İlk tur oylamada çıkan sonuçlar ise şimdiden referandum aralığını gösterdi. İkinci tur oylamada ise teklifin referandum konusundaki akıbeti belli olacak. Anayasaya geçici madde eklenmesine ilişkin teklifin ikinci tur görüşmesi yarın (cuma günü) saat 10.00'da yapılacak. İlk tur oylamada, 330 ile 367 arasında oy alan teklifler referandumu işaret ettiğinden dikkatler yarınki belirleyici oylamaya çevrildi.

Cumhurbaşkanı'na sunulacak

İkinci tur oylamada da değişiklik teklifinin bu aralıkta kalması halinde anayasa değişiklik teklifi onay için Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Böylece Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük inceleme süresi başlayacak. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeyi TBMM'ye iade etmezse, teklif halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazete'de yayımlanacak ve referandum süreci başlayacak. AK Parti kurmayları da dokunulmazlıklar konusundaki teklifinde ısrarlı. AK Parti'nin tercihi, 367'nin üzerinde oy çıkmazsa teklifin referanduma götürülmesi ve kararı milletin.

367 üzerinde oy çıkarsa

Anayasa uyarınca, anayasa değişikliği için en az 330 milletvekilinin desteği gerekiyor. Eğer ikinci tur oylamada 367'nin üzerinde oy çıkarsa teklifin referanduma gitmesine gerek kalmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek. Teklif kabul edilirse, 138 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılacak.