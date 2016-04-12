Yeni Şafak: ABD ve IŞİD gizlice görüştü; Türkiye duymasın diye aracı olan aşiret değiştirildi

Yeni Şafak, 7 ABD'li istihbarat görevlisi ile IŞİD'in iki numaralı ismi Ebu Ahmed El Alvani'nin görüştüğünü iddia etti. Yeni Şafak'ın haberinde, "Görüşmeler için Türkiye’ye yakın Tahii aşiretinin devreye sokulmak istendiği ancak görüşmelerin sızabileceği ihtimali nedeniyle bundan vazgeçildiği belirtildi" dendi.

Yeni Şafak'ın bugünkü nüshasında (12 Nisan 2016) haber şöyle:

IŞİD’le mücadele için Irak’a 400’ü aşkın askeri danışman gönderen ABD’nin, terör örgütü içindeki BAAS’çı komutanlarla görüşme trafiği başlattığı ortaya çıktı. ABD’li 7 istihbarat görevlisinin örgütün örgütün iki numaralı ismi Ebu Ahmed El Alvani ile görüştüğü iddia edildi. Havice’deki görüşmelerin Musul’un önemli aşiretlerinden Şammar ve Cuburi aracılığıyla ayarlandığı belirtildi. Görüşmeler için Türkiye’ye yakın Tahii aşiretinin devreye sokulmak istendiği ancak görüşmelerin sızabileceği ihtimali nedeniyle bundan vazgeçildiği belirtildi.

IŞİD ile mücadele kapsamında Irak'a 400'ü aşkın askeri danışman gönderen ABD'nin IŞİD'le görüştüğü ortaya çıktı. Irak ordusunu, Peşmerge güçlerini ve sivil paramiliter güçlerden oluşan Haşdi Şahabi gruplarını IŞİD'e karşı operasyonlarda koordine etmeye çalışan ABD'nin aynı zamanda IŞİD içindeki eski BAAS'çı komutanlarla görüşme trafiği başlattığı öğrenildi. 9 Haziran 2014'ten bu yana Irak'ın en büyük ve en kalabalık ikinci kenti olan Musul'u elinde tutan terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonlar geçtiğimiz ay sonu itibari ile başlatılırken, ABD'li 7 istihbarat görevlisinin IŞİD'in en tepesindeki isimlerden Ebu Ahmed El Alvani ile 2 kez görüştüğü iddia edildi. Alvani'nin, Saddam Hüseyin döneminde Cumhuriyet ordusunda yer aldığı ve Musul'daki güçleri koordine ettiği belirtiliyor.



IŞİD ile ABD arasındaki ilk görüşmenin 7 Kasım tarihinde Musul'un önemli aşiretlerinden Şammar aşiretinin aracılığı ile ikinci görüşmenin ise 3 Şubat'ta Cuburi aşiretinin aracılığı ile Kerkük'ün Havice yakınlarında gerçekleştiği kaydedildi. İddiaya göre, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Başkonsolosluğu'ndan gelen “Irak'taki IŞİD yapılanmasının yüzde 85'nin Iraklı ve eski BAAS'çılardan oluştuğu" şeklindeki raporlar doğrultusunda yapılan görüşmeler için ilk olarak Havice'nin önemli 3 aşiretinden biri olan 'Tahii'nin devreye sokulmak istendi. Ancak Tahii aşiretinin Türkiye ile yakınlığından dolayı ABD'li uzmanlar, görüşmelerin sızabileceği düşüncesi ile Ekim ayında rotayı Cuburi aşireti liderlerine çevirdi.



ABD'nin bu görüşme trafiği ile IŞİD içindeki BAAS'çılarla işbirliğinin koşullarını geliştirmenin yanı sıra özellikle BAAS'çıların içindeki en güçlü kanat ve eski Saddam ordusunun bel kemiğini oluşturan isimlerin oluşturduğu Muslavi ve Nakşibendi ordusunu yanına çekmek istediği kaydedildi. İlk görüşmenin ardından ABD'li danışman askerlerin öncülüğünde Havice'ye üç operasyon gerçekleştirildi. Kaynaklar, IŞİD ile yapılan iki görüşme sürecinde örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin 3 kez ölümden döndüğünü ve ikisinde yaralandığı belirtirken iki suikastta da Bağdadi'nin en yakınındaki isimlerin öldüğüne dikkat çektiler. Suikastlar sonrasında Bağdadi'nin yerinin büyük bir gizlilik içinde tutulmasına rağmen 3 suikastın gerçekleşmiş olmasından dolayı en yakın birimlerinden istihbarat gittiği gerekçesi ile Bağdadi'nin bazı isimleri doğrudan öldürttüğü öğrenildi.





El Kaide planından farklı oldu

ABD, Osama Bin Ladin operasyonu öncesinde de defalarca Afganistan ve Pakistan sınır hattında operasyonlar düzenlemiş ancak uzun uğraşlardan sonra Ladin öldürülebilmişti. Iraklı uzmanlar, Ladin operasyonundan farklı olarak ABD'nin El Kaide'yi bitirmek için operasyonlar düzenlediğini ancak bu sefer taktiğin farklı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, IŞİD ile görüşmeler trafiğinde BAAS'çılarla IŞİD'çileri birbirinden ayırıp BAAS'çıların sisteme entegre edilmesi planının devrede olduğunu belirtiyorlar.