İran'a saldırı hazırlığı yapan iki IŞİD'li öldürüldü

İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Purdestan, şubat ve mart aylarında İran’a giriş yapan ve patlayıcı yüklü kemerler taşıyan iki IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı. IŞİD militanlarının ülkenin hangi bölgesinde saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin kesin bir açıklama yapmayan Purdestan, İran sınırlarının şu anda güvende olduğunu da kaydetti.

Suriye ve Irak’ın büyük bölümünü kontrolü altında tutan IŞİD, aralarında Paris ve Brüksel'in de aralarında olduğu Avrupa kentlerinde de saldırılar düzenlemişti.