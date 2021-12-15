Yeni Şafak'a göre kur artışının arkasında 'banka, banker ve tefeci' var

Yeni Şafak Gazetesi "Kur ihanetinin ardındaki üçlü; banka, banker, tefeci" manşetiyle çıktı. Haberde "Merkez Bankası'nın yatırım, üretim ve istihdamı artırmak için son üç toplantıda yaptığı faiz indirimlerini yansıtmayan bazı bankalar, topladıkları mevduatla da kur manipülasyonu yapıyor. Ayaklı borsadan yüksek getiri vaadiyle para toplayan bankerler de kura saldırıyor. Bazı yabancı bankalar da bu 'paralel bankacılık' sistemine çanak tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

"Paralel bankacılık böyle işliyor" denilen haberde "Bazı kuyumcu ve dövizlerde yoğunlaşan büyük hacimli işlemler için zaman zaman bankaların kapısı da çalınıyor. Bu piyasa paralel bir bankacılık sistemi gibi işliyor. Bu sistemin oluşturduğu suni taleple döviz piyasasında köpürtülmüş büyük bir dalga yaratılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde şöyle dendi:

"Kapalı çarşıda 'bankerler grubu' olarak nitelendirilen simsarların küçük yatırımcılardan yüksek getiri vaadiyle para toplayıp, dolar stokluyor Banka üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bu simsarlar, açığa satış yöntemiyle eldeki parasal miktarın 5-10 katı işlem yaparak kuru manipüle ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Rekabet Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Devlet Denetleme Kurulu gibi düzenleyici ve denetleyici kurumların bu paralel bankacılık sistemi karşısında neler yaptığı merak ediliyor"

"Bankaların kur oyunu bununla sınırlı değil" denen haberde "Kredi notu düşük olduğu için finansamana ulaşamayan işletme sahipleri, faktoring şirketlerine yönlendiriliyor. Bankalarda yüzde 25'lere ulaşan kredi maliyetleri, faktoringde tefecileri aratmayacak şekilde yüzde 40'lara çıkıyor. Tabii bu işletmelerin karlılığını silip krize sürüklüyor" ifadeleri kullanıldı.

"TL, altın ve borsaya dönüşü zorlaştırıyor" denen haberin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Bankası verilerine göre bankalardaki 5 trilyon liralık mevduatın 1,9 trilyon lirası TL cinsi hesaplarda. Geri kalan 3,1 trilyon lirası döviz hesaplarında. Kur saldırıları, bu mevduatın TL, altın ve borsaya dönüşünü baltalıyor. Bu da TL olarak verilecek krediyi sınırlandırıyor"